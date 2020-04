Una quincena de estaciones de Almería concentra el reparto de 160.000 mascarillas a trabajadores

ALMERÍA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reparto de 160.000 mascarillas de protección facilitadas por el Gobierno entre los trabajadores que tienen que desplazarse a través de medios de transporte públicos en Almería se ha iniciado este lunes a las 7,00 horas en un total de 15 estaciones de tren y autobuses, así como apeaderos de varias localidades.

Varios municipios han trasladado también a través de sus redes el inicio del reparto de las mascarillas quirúrjicas a los trabajadores que hacen uso del transporte público o que en su puesto de trabajo estén a menos de dos metros de sus compañeros, al tiempo que han recordado las medidas de seguridad que han de priorizarse para evitar el coronavirus.

Esta medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del estado de alarma y está en consonancia con las prioridades y recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, entre las que se recomienda el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar ni desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas, según ha indicado Subdelegación en una nota.

Los diez millones de mascarillas, adquiridas y gestionadas por el Gobierno de España llegaron vía aérea el viernes por la noche para su reparto por todo el país. Durante el fin de semana se han organizado las rutas para su distribución y la Delegación del Gobierno en Andalucía ha coordinado con las subdelegaciones del Gobierno las partidas correspondientes al territorio.

En este envío, la Delegación del Gobierno ha recepcionado 1.878.000 mascarillas, de las que 434.000 han llegado a la Subdelegación de Sevilla; 372.000 mascarillas a Subdelegación de Málaga; 276.000 a la Subdelegación de Cádiz; 204.000 mascarillas a la Subdelegación de Granada; 174.000 a la Subdelegación de Córdoba; 160.000 han sido enviados a la Subdelegación de Almería; 142.000 han llegado a la Subdelegación de Jaén; y, por último, 116.000 mascarillas se han recepcionado en la Subdelegación de Huelva.

Durante las jornadas del 13 y 14 de abril, las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil junto con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales, realizarán la entrega a las personas que se desplacen a sus puestos de trabajo, a quienes se va a recomendar su uso en sus desplazamientos al trabajo cuando no sea posible mantener una distancia de dos metros con otras personas. Si los desplazamientos se hacen en vehículo particular, en moto o andando, no son necesarias.

La distribución se ha organizado por la Delegación del Gobierno en Andalucía en coordinación con la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, Protección Civil Nacional y Autonómica. En ésta se han priorizado los puntos de mayor estimación de afluencia de personas en medios de transporte colectivo como ferrocarriles, metro y transportes interurbanos por carretera y red de autobuses urbanos.