Registrado un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Los Gallardos sentido en otros 22 municipios de Almería

Registrado un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Los Gallardos sentido en otros 22 municipios de la provincia de Almería - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter ha sido registrado a primera hora de este lunes, 19 de octubre, con epicentro en la localidad almeriense de Los Gallardos y que ha sido sentido en otros 22 municipios de la provincia.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, el movimiento sísmico ha sido superficial y se ha producido a las 05.31 horas con intensidad máxima de nivel IV.

El seísmo se ha sentido con intensidad IV en Arboleas y Lubrín; con intensidad III-IV en Albox, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Fines y Palomares; con intensidad III en Bédar, Cantoria, Carboneras, Líjar y Los Gallardos; con intensidad II-III en Antas, Zurgena, Olula del Río, Vera y Purchena; y con intensidad Garrucha, Sorbas, Senés, Serón, Turre y Mojácar.

Previamente, sobre las 23.09 y las 04.25 horas, se ha registrado otros dos seísmos de intensidad 2,8 y 1,9, respectivamente, en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Bédar, también sentidos en una decena de municipios de la provincia de Almería.