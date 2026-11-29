Mapa del IGN de dónde se ha registrado el terremoto de Gérgal (Almería). - IGN

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3 ha sido registrado a las 3,46 horas de este domingo, 29 de noviembre, en la localidad almeriense de Gérgal y que se ha sentido en diferentes municipios de la provincia.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página oficial, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a tres kilómetros de profundidad y se ha producido a las 3,46 horas (local).

En este contexto, el seísmo se ha sentido con intensidad II en los municipios almerienses de Abla, El Calar Alto (Gérgal) y Serón, mientras que el movimiento sísmico no se ha sentido en ninguna otra zona más en toda la región.