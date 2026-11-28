Mapa del IGN de dónde se ha registrado el terremoto de Moraleda de Zafayona (Granada). - IGN

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,8 ha sido registrado en la mañana de este sábado, 28 de noviembre, en la localidad de Moraleda de Zafayona (Granada) y que se ha sentido en diferentes municipios granadinos ye incluso en Málaga capital.

Según ha informado Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página oficial, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a 11 kilómetros de profundidad y se ha producido a las 12,45 horas (local) de la mañana. Además, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado en su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, que no hay constancia de daños personales.

En este contexto, el seísmo se ha sentido con intensidad IV en Cacín y Salar; entre III y IV, ha sido en las pedanías de El Bujeo y La Fábrica, ambos en la localidad de Loja; en cuanto a la intensidad III, se ha registrado en Alhama de Granada; Alhendín; Atarfe; en el barrio San Antonio y en la ventorros de San José en Loja; Jayena; en Moraleda de Zafayona; Santa Fe; en Las Gabias, y en Venta Nueva en Huétor Tajar. Dentro de este nivel III de intensidad, también se encuentran los municipios malagueños de Cómpeta y Vélez-Málaga.

En el nivel II y III, se encuentran los municipios granadinos de Cijuela; Fuente Vaqueros; Huétor Tajar; Íllora y sus pedanías Obeilar y Tocón; Loja; Maracena; Purchil; Santa Cruz del Comercio y Zagra. Además, el terremoto se ha podido sentir en este mismo nivel en Málaga capital.

En el nivel II, están Granada capital y las localidades de Albolote y el parque del Cubillas; Atarfe; la pedanía de Gabia La Chica en Las Gabias; Láchar; La Esperanza, perteneciente a Loja; Monteluz, dentro de Peligros; Ogíjares, y en Villa de Otura. Asimismo, dentro de la provincia de Málaga, el seísmo se ha podido sentir en Algarrobo-Costa y en la Cala del Moral, en el Rincón de la Victoria.