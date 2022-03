El sector de la piedra natural de Almería teme perder mercados internacionales y empleo con el paro del transporte

MACAEL (ALMERÍA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la piedra natural ha urgido este jueves "soluciones" al paro del sector del transporte y del incremento de los precios de la energía ante el temor de perder competitividad en los mercados internacionales así como de que se produzca el negocios que, en la comarca del mármol de Almería, sostienen cerca de 5.000 empleos directos y otros 12.500 indirectos.

"Estamos dando imagen bastante lamentable de cara al exterior", ha manifestado ante los medios el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, ante el paro convocado por el sector para reivindicar alternativas que permitan desenquistar el paro de los transportistas y medidas económicas para paliar los precios de la electricidad y el gas, ya que en las actuales condiciones no pueden servir sus pedidos.

Según cifras de AEMA, las ventas derivadas de la actividad del sector se sitúan en los 1.206 millones y las exportaciones, aunque han descendido a causa de la crisis sanitaria, representan el 82,8 por ciento. "El --mercado-- americano, asiático o africano no comprende o no están al tanto de esta situación y otros países que son competencia directa como Italia, Turquía o Portugal se están aprovechando de esa coyuntura", ha observado Posadas.

En esta línea, ha incidido en que son ya "varios millones de euros" los que las empresas han acumulado en stock en los últimos 12 días ante la imposibilidad de servir pedidos, tanto en el ámbito nacional como en las exportaciones, toda vez que las fábricas empiezan a padecer problemas de abastecimiento de materias con las que trabajar.

Del mismo modo, han explicado que las previsiones efectuadas al inicio del año impedían calcular un incremento de "diez veces más" del precio de la energía, lo que obliga en algunos casos trabajar a pérdidas. "Habrá empresas que tengan que parar temporalmente hasta que la situación se solucione y otras que se están endeudando, de modo que cuando tengan que arrancar lo tendrán complicado", ha indicado.

Así, en un abultado acto reivindicativo que ha conllevado la paralización de transportes y cese de actividad por parte de gran parte de las 250 fábricas de la zona, han instado al Gobierno a que adopte medidas de manera "inminente" y "clara" tanto para reducir el coste de la energía como para que los transportistas puedan volver al trabajo a fin de rebajar las "tensiones económicas y financieras" que se han provocado en los últimos días y les aboca a un "colapso".

"Me gustaría ser optimista y espero que se llegue a un acuerdo rápidamente entre el Gobierno y el sector del transporte, porque si no, el futuro es muy incierto y se va a producir un colapso que va a ser bastante lamentable y difícil de remontar en este sector", ha dicho Posadas acompañado de miembros de la entidad tras una pancarta con el lema 'Electricidad, gasoil, no transporte: colapso industria piedra natural ¡Soluciones ya!'.

El representante de la patronal ha recordado la importancia del sector de la piedra natural en la balanza comercial por lo que ha urgido así una bajada de impuestos en el sector de la energía así como desligar la fórmula para el cálculo del precio de la electricidad del gas, lo que redundará en los costes del sector industrial electro-intensivo.