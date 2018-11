Susana Díaz presentará "en días" medidas por el impuesto de las hipotecas y ve "fundamental" el decreto del Gobierno

Actualizado 10/11/2018 14:15:15 CET

ALMERÍA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado que "en cuestión de días" dará a conocer el contenido del "potente" paquete de medidas que anunció después de la última decisión del Tribunal Supremo (TS) respecto al impuesto sobre las hipotecas y, sin entrar en detalles, ha señalado que el objetivo pasa por "ayudar sobre todo a quien más trabajo le está costando volver de nuevo a tener acceso a la vivienda y poder tener un proyecto de vida autónomo".

Díaz ha tildado de "fundamental" el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que sean los bancos quienes paguen el impuesto sobre actos jurídicos de las hipotecas y no puedan deducírselo, y ha asegurado que está convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez estará "vigilante" y podrá "detectar con mucha facilidad si hay algún tipo de actuación desleal con los consumidores" por parte de las entidades financieras.

"El Real Decreto es fundamental, porque ya es de justicia que asuman esos impuestos los bancos, cuyo rescate pagaron todos los españoles y, que ahora que tienen beneficios, no solo no lo devuelven, sino que quieren que sean los ciudadanos los que sigan pagando determinados costes", ha indicado en declaraciones a los periodistas durante la visita institucional que ha realizado este sábado a los municipios de Vera, Lubrín y Tabernas (Almería).

Tras recordar que en otros países del entorno el rescate a las entidades financieras ha sido "devuelto" y que, en Estados Unidos, ha sido "incluso" con un ocho por ciento de interés, ha criticado que el PP haya defendido "quitar el impuesto" cuando se acordó que "iban a ser los bancos", y ha subrayado que "alguien tiene que pagar el coste del Estado del Bienestar".

"No, hombre, no, la sanidad, la educación, las tenemos que pagar entre todos, y los que recibieron el rescate que pagamos entre todos, que no han devuelto, y que ya tienen beneficios, tendrán que empezar a devolver un poquito al conjunto de los ciudadanos", ha afirmado.

Díaz ha expresado, de nuevo, su "desconcierto" ante dos sentencias "contradictorias" en 15 días y ha admitido que es algo "que no podía entender desde un profundo respeto que te tengo a la Justicia".

Sobre la eficacia del Real Decreto publicado en BOE, ha indicado que el Gobierno "tiene clarísimo" que será "vigilante" y ha manifestado que cree que así "es muy fácil controlar cuando hay algún tipo de actuación desleal que pretenda endosar ese coste a lo que tienen que pagar los usuarios.

"Creo que si el Gobierno está vigilante, que lo va a estar, eso se va a detectar con mucha facilidad", ha asegurado para añadir que le parece "injusto incluso que las entidades financieras intenten hacer triquiñuelas para endosarle esto a los usuarios". "Insisto en que nosotros hemos pagado mucho para rescatar a las entidades financieras y es de desear que ahora tengan un comportamiento acorde con el momento que estamos teniendo", ha concluido.