Trabajadores reclaman a la Junta las "medidas comprometidas" para evitar el ERE en la fábrica de Cemex en Gádor

Publicado 28/11/2018 15:14:21 CET

ALMERÍA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la fábrica de la multinacional cementera Cemex en Gádor (Almería) ha reclamado al Gobierno andaluz las medidas que "se comprometió" a plantear para dar continuidad a la actividad de la planta y han lamentado que, a un mes de que se cumpla el plazo para la puesta en marcha del ERE extintivo, sigan "sin ningún tipo de notificación sobre nuestro futuro".

En un comunicado, CCOO ha indicado que, tras el inicio de las reuniones programadas por parte de Gobierno y Junta con los representantes de la patronal Cemex, los proyectos planteados "no impiden en ninguna medida el ERE" que repercute en unos 300 trabajadores y, por consiguiente, el cierre de fábrica.

Han añadido que las posibles alternativas y proyectos para la planta de Gádor planteadas "en ningún momento van enfocadas a la continuidad de la fábrica como tal" y tienen un escaso impacto en la "continuidad del empleo existente".

"Esperamos con expectación e impaciencia las medidas que la Junta de Andalucía se comprometió a plantear en la Mesa de Trabajo que se está llevando a cabo en el Ministerio de Industria en Madrid para la continuidad de la fábrica como centro productivo de cemento", ha señalado.

La asamblea de trabajadores ha remarcado la "importancia" de las negociaciones iniciadas y ha asegurado que, si bien "confía en el trabajo y compromiso de todas las administraciones para su resolución", espera que tanto el nuevo gobierno que surja de las elecciones autonómicas del próximo domingo, como por parte de Madrid, a partir del lunes se exija a la empresa una solución real".

"Como hemos indicado en numerosas ocasiones esta fábrica es viable y desde el punto de vista medioambiental es estratégica", ha añadido para concluir avisando de que si por parte de Cemex "no se plantea ninguna solución para la continuidad de la fábrica", no descartan "ningún tipo de medida legal para seguir luchando por su futuro, ya que no solo afecta a la fábrica sino a toda la comarca del Bajo Andarax".