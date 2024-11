La UAL acoge unas Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas en Proyectos Erasmus+ KA2 de Cooperación

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de fomentar el contacto entre coordinadores y participantes de proyectos Erasmus+ KA2, dentro de la Universidad de Almería, el próximo martes, 5 de noviembre, se van a celebrar en el campus las Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas en Proyectos Erasmus+ KA2 de Cooperación entre Organizaciones e Instituciones.

Este encuentro servirá para crear un espacio propicio para el intercambio de buenas prácticas e ideas que contribuyan al desarrollo sostenible en la educación superior.

Desde la inclusión de la Acción KA2 en el programa Erasmus+ en 2015, la Universidad de Almería ha experimentado un notable incremento en su participación, con más de 35 proyectos hasta la fecha, 10 de los cuales se encuentran activos.

Los proyectos financiados en el marco de esta acción clave buscan generar un impacto positivo en las personas involucradas, promoviendo habilidades como el emprendimiento, competencias lingüísticas y digitales, así como una mayor comprensión de la diversidad y la empleabilidad.

Además, se espera que estos proyectos fomenten una participación activa en la sociedad, un reconocimiento más amplio de las cualificaciones y capacidades en Europa, y una mejora en la motivación y satisfacción laboral.

En estas jornadas, que se desarrollarán desde las 10.00 horas en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, participará la Delegación del Rector para UNIgreen European University.

Se trata de un evento enmarcado en el Proyecto Erasmus+ 'Fostering Whole Institution Approach to Sustainability in HE through Systems Thinking' (Sust-Hein), bajo la coordinación del profesor Juan Uribe Toril.

Tras la bienvenida por parte del delegado del rector para UNIgreen y Proyectos Erasmus+ KA2, Tomás Lorenzana, las jornadas arrancarán con la exposición de los diferentes proyectos que se están llevando a cabo. Tras las mismas, se desarrollará un networking para la búsqueda de sinergias.