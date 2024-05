Vox considera que la inmigración "ilegal" ha llevado a una "masiva islamización" en Andalucía

NÍJAR (ALMERÍA), 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado este martes la "profunda y masiva islamización" que, a su juicio, se ha producido en Andalucía "con especial incidencia en Almería" a causa de una "inmigración descontrolada e ilegal" que, según ha añadido, estaría "fomentada tanto por la Administración central como por la autonómica".

Gavira, que ha estado este martes en Níjar (Almería), ha afeado a los gobiernos de Sánchez y de Moreno sus políticas en materia de inmigración. "Les construyen viviendas, les dan ayudas, permiten la construcción de mezquitas que lo único que van a hacer es incidir en la separación de hombres y mujeres, y en la falta de igualdad, y subvencionan a organizaciones que lo único que hacen es estar de acuerdo con la inmigración masiva en lugar de proteger de esto a los andaluces", ha manifestado.

El portavoz parlamentario de Vox ha incidido en que también "esto es lo que se juegan los almerienses, los andaluces y los españoles el próximo día 9 de junio" en las elecciones europeas, "si permitir una cultura incompatible con la nuestra, que está trayendo desprecio a la igualdad y maltrato a la mujer" o "seguir con nuestra cultura, la cultura cristiana en la que nos hemos criado y llevamos tantos siglos viviendo", según ha confrontado.

En ese sentido, Gavira ha señalado que estas elecciones, desde Vox, se va a "poner toda la carne en el asador para decirle a los andaluces que hay otra forma de hacer política" y que "el PP y el PSOE son los responsables de lo que está sucediendo en Andalucía". "Nuestra idea es priorizar al español y al andaluz, priorizar al producto español y al andaluz" y con ese mensaje "vamos a recorrer cada rincón y cada pueblo de Andalucía", ha subrayado Gavira.

Durante esta visita a Níjar, Manuel Gavira, ha estado acompañado por la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, así como por los parlamentarios andaluces de esta formación por la provincia almeriense, Rodrígo Alonso, Juan José Bosquet y Mercedes Rodríguez.

De Meer ha puesto a Níjar como "claro ejemplo de la ruina" que supone la política de "fronteras abiertas que PP y PSOE apoyan y aplauden en Europa", sentido en el que ha criticado que Níjar "sufre muy de cerca los problemas que traen las políticas de fronteras abiertas con las que llevamos décadas coexistiendo en nuestro país" y que lo mantienen como "el municipio más pobre de España".

Así, ha señalado que "a consecuencia de estas políticas que vienen de Bruselas, y son apoyadas y aplaudidas por PP y PSOE, esta localidad, por un lado, sufre la competencia desleal que está arruinando nuestro campo", y por otro, "están permitiendo la entrada de 'narcolanchas' en nuestras costas" mientras "se envía a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una guerra que no pueden y que no pueden afrontar, porque no tienen medios y no tienen recursos para combatir estas narcolanchas".

De Meer ha vuelto a unir la inmigración con la "inseguridad en los barrios de los españoles más humildes; la precarización de nuestros servicios públicos; la colonización de muchísimos pueblos de España" y con "un cambio cultural que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, que es la islamización permanente de España". "Nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra manera de ser no están en venta", manifestado.