Vox despliega en el Parlamento el cartel sobre agresiones a menores retirado en Almería y reclama al PP una reprobación

SEVILLA/ALMERÍA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica de Vox Mercedes Rodríguez Tamayo ha desplegado este jueves el cartel sobre agresiones sexuales a menores con un mensaje erróneo retirado por el Ayuntamiento de Almería dentro de una campaña financiada por fondos del Pacto de Estado para la Violencia de Género, el cual ha calificado de "aberrante" al tiempo que ha exigido al PP la reprobación del mismo.

"No he oído a ningún representante del Partido Popular condenar esta campaña", ha manifestado la diputada autonómica, quien ha incidido en la denuncia pública hecha por su formación antes de que el Consistorio almeriense retirara los carteles en los que aparecía un menor junto al mensaje 'Si dice no, no es sexo es agresión'.

Ante esta "aberración", la parlamentaria de Vox ha lamentado no haber "oído ni a Moreno decir si van a reprobar esta campaña o no, o qué medidas van a tomar frente a la alcaldesa", toda vez que ha alertado de que "la pederastia en ningún momento se puede blanquear como ha hecho esta campaña del PP".

La representante de Vox ha asegurado que "justificar el sexo con niños en cualquier circunstancia "es algo execrable, repugnante y vomitivo", por lo que cree que "una agresión tan grave como ésta a su integridad y a su infancia puede ser blanqueada".

"Con esta forma de actuar, han continuado la parlamentaria de Vox, el PP demuestra que ha comprado hasta la última coma de las aberrantes leyes impuestas por la izquierda", ha añadido.

EL PSOE PIDE EL CESE DE LA EDIL

Por su parte, desde el PSOE de Almería se ha exigido nuevamente este jueves a la alcaldesa el cese "fulminante" de la concejal de Familia e Igualdad, Paola Laynez, puesto que para los socialistas "no es creíble que la publicación del cartel haya sido producto de un error".

"Estamos convencidos de que ese cartel cuenta con el visto bueno de la concejal porque es un insulto a la inteligencia pensar que ha llegado hasta los mupis del centro de la ciudad por error", ha enfatizado la portavoz municipal socialista, Adriana Valverde.

Con ello, cree Valverde que "el PP asume el discurso de Vox sobre violencia intrafamiliar" cuando "se llega a valorar y se pone sobre la mesa por parte del Área de Familia e Igualdad ese cartel de un menor en una campaña de sensibilización y concienciación"

"La alcaldesa dice ahora que está horrorizada con el cartel pero no le horroriza que en la televisión municipal, de la que ella es presidenta, se banalice el término 'violencia de género' y se hable de que es 'crimen pasional'", ha añadido.

Igualmente, ha afeado que a la primera edil no le "horrorizó nombrar parte del tribunal de unas oposiciones a un mando de la policía local juzgado por violencia de género y tampoco censuró a su portavoz cuando en un Pleno dejó entrever que una concejala socialista tenía calor por la menopausia".

Por su parte, el grupo municipal de Podemos-IU-Verdes ha pedido explicaciones por su gestión. "Aunque desde el gobierno municipal reaccionaron con rapidez y mandaron retirar estos carteles la tarde de ayer, alegando que se había cometido un error, lo cierto es que la imagen consiguió pasar todos los filtros del proceso de contratación y ejecución sin que nadie reparase en el inaceptable mensaje que se estaba lanzando", han estimado.

Según el portavoz de la coalición, Alejandro Lorenzo, esto "muestra, una vez más, la deficiente labor de este equipo de gobierno, que está más preocupado de promocionar a los dirigentes del PP que de gestionar el día a día de nuestra ciudad".