Cinco entidades andaluzas reciben los premios de Sigfito por su labor en la recogida y el reciclaje de envases agrarios

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, durante el acto de entrega de los premios Sigfito celebrado en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los premios anuales de Sigfito, entidad dedicada a la gestión de envases agrarios y ganaderos, han reconocido este viernes a cinco empresas y cooperativas andaluzas por su labor en la recogida y el reciclaje de estos residuos, cuatro de ellas de la provincia de Almería y una de Córdoba.

La entrega de los premios ha tenido lugar en la capital almeriense, en un acto presidido por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Según ha informado la Junta en una nota, el galardón al punto con más kilos de envases recogidos en Andalucía ha recaído en Balam Agriculture SL, de Córdoba, mientras que la cooperativa almeriense Cohorsan SCA, dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas, ha recibido el premio al punto que más ha crecido en recogidas.

Asimismo, en la categoría de reconocimientos especiales '20 años reciclando', han sido distinguidas otras tres entidades de la provincia de Almería: la cooperativa Campoejido, la empresa de venta de suministros agrícolas Sta. María del Águila SCA y Cabasc SCA, una cooperativa agrícola dedicada a la producción de distintos cultivos.

Estos premios, que se conceden desde hace 16 años, distinguen a las empresas que destacan por su eficiencia logística y por el volumen de envases gestionados con la implicación de los agricultores y ganaderos de cada zona.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado la economía circular como "una oportunidad para generar rentabilidad, empleo y futuro en el medio rural" y ha señalado que "hablar de economía circular no es solo aprovechar de forma sostenible los recursos; sino que también es hablar de eficiencia, de innovación, de sostenibilidad".

En este sentido, ha defendido que Andalucía avanza hacia un modelo agroalimentario "más innovador, sostenible y competitivo a través de la economía circular" y ha insistido en que "no sólo se trata de producir bien, sino que es importante hacerlo de forma sostenible y rentable".

El consejero ha resaltado la labor de Sigfito por su contribución a frenar los efectos del cambio climático y favorecer la continuidad de la actividad agraria y ganadera, así como por mejorar la rentabilidad y competitividad de las empresas del sector.

Asimismo, ha agradecido a la entidad sus 25 años de trabajo en la sensibilización y la gestión de residuos agropecuarios para "ayudar a los agricultores y ganaderos a cumplir con los objetivos medioambientales; a la vez que impulsan la economía circular y cuidan del entorno rural".

El titular andaluz de Agricultura también ha destacado el aumento de la recogida de envases agropecuarios en Andalucía en 2025. "Un incremento que, por un lado, refleja una sensibilización cada vez mayor de las empresas del sector y, por otro, la necesidad de avanzar hacia una sociedad que avance hacia un modelo más circular en donde todo se reutilice", ha señalado.

MÁS DE 1,6 MILLONES DE KILOS RECOGIDOS EN ANDALUCÍA

Por su parte, el director general de Sigfito, Ignacio Dávila, ha precisado que la recogida de envases agropecuarios en Andalucía ha superado los 1,6 millones de kilos durante 2025, con un crecimiento de más del 20 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Dávila ha señalado que estos resultados demuestran "de forma incontestable el firme compromiso del sector agropecuario andaluz con la economía circular y la protección de nuestro entorno".

Asimismo, ha atribuido estas cifras al esfuerzo de los casi 700 puntos de recogida que integran la red de Sigfito en Andalucía, a los que ha definido como "el verdadero motor del sistema al facilitar el reciclaje a pie de campo".

"Estos excelentes resultados nos impulsan a seguir trabajando de la mano de la administración y de los agricultores andaluces para consolidar un modelo de gestión de envases cada vez más eficiente, cercano y adaptado a la realidad de nuestra agricultura y ganadería", ha apostillado el director general.