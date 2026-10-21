Declarada la Charca de Suárez, en Motril (Granada), como Zona de Especial Protección para las Aves

Archivo - Focha moruna en la Charca de Suárez de Motril. Archivo. - MOTRIL - Archivo

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un decreto por el que se declara la Charca de Suárez Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se aprueba su Plan de Gestión. Este espacio, situado en el municipio granadino de Motril, se integra así en la Red Ecológica Europea Natura 2000 y queda incluido en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

En este sentido, la declaración establece medidas para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que puedan afectar a las especies protegidas, con especial atención a las aves. El objetivo es garantizar su supervivencia, descanso y reproducción, así como mantener las condiciones naturales del humedal.

Por su parte, el Plan de Gestión tendrá vigencia indefinida, aunque podrá modificarse y revisarse en los términos previstos en el propio instrumento.

La propuesta cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Motril, que ha mostrado su interés en ampliar la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez para incorporar los terrenos colindantes donde se encuentran las tres lagunas que actualmente quedan fuera de esta figura de protección, dada su continuidad territorial y ecológica con las cinco que ya la integran.

Ambas administraciones mantienen un convenio para establecer medidas de protección en la reserva, firmado en diciembre de 2021 y prorrogado en diciembre de 2025 por otros cuatro años.

El Ayuntamiento de Motril también ha participado en la tramitación del decreto, que ha incluido los procesos de consulta pública, audiencia e información pública, con intervención de las entidades y los intereses sociales e institucionales implicados.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La Charca de Suárez es el humedal más importante de la costa granadina y uno de los pocos conjuntos de lagunas costeras de agua dulce existentes en Andalucía.

Su ubicación entre los humedales del poniente almeriense y los malagueños, entre ellos la desembocadura del Guadalhorce y la laguna de Fuente de Piedra, lo convierte en un lugar de nidificación, invernada y descanso para numerosas especies migratorias.

Entre las aves presentes se encuentran la focha moruna, el porrón pardo, la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera y el avetoro común. También acoge especies como el flamenco común, el ánade azulón, la garza real o la garceta común, además de rapaces como el aguilucho lagunero.

De igual modo, el espacio reúne condiciones ecológicas adecuadas para la cría de la malvasía cabeciblanca y la cerceta pardilla, aunque actualmente estas dos especies no nidifican en él. La presencia de numerosas especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Europea de Aves justifica esta nueva figura de protección.

Esta norma establece la obligación de preservar, mantener y restablecer la diversidad de las aves silvestres y sus hábitats, y considera que la conservación de las especies migratorias constituye una responsabilidad compartida entre los estados miembros.

El humedal está formado por ocho lagunas de aguas permanentes en la vega de Motril- Salobreña, que se alimentan del acuífero del mismo nombre, del que depende su nivel de agua, y reciben también aportes procedentes de los retornos del regadío a través de acequias y canales, así como de las precipitaciones directas.

En 2007, cinco de estas lagunas (las Aneas, el Trébol, el Taraje, el Lirio y la Caña de Azúcar) fueron incorporadas al Inventario de Humedales de Andalucía por albergar especies relevantes de microorganismos, flora y fauna.

En 2009 fueron declaradas Reserva Natural Concertada. Las otras tres lagunas, la Juncia, el Junco y el Álamo Blanco, se localizan en terrenos colindantes cedidos al Ayuntamiento de Motril en 2012. El cese de la actividad agraria ha favorecido su encharcamiento parcial y la recuperación de la vegetación propia de los humedales.

El régimen de protección de la nueva ZEPA combinará el Plan de Gestión con las estrategias y los planes de recuperación y conservación aplicables a las especies amenazadas presentes, así como con el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Motril y los que puedan formalizarse en el futuro.

La administración y gestión corresponderá a la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en medio ambiente, que contará con la asistencia del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Granada.

Las administraciones con competencias en el espacio deberán coordinarse para compatibilizar su protección con el uso racional de los recursos naturales.