Los 'Encuentros de Saber Abierto' de la Universidad de Huelva propician el debate sobre las energías renovables

HUELVA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Huelva, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) han puesto de relieve "el éxito" de la iniciativa 'Encuentros de Saber Abierto', una vez superado el ecuador del amplio programa, con un total de ocho citas mensuales, que arrancaron en octubre de 2022 y que se celebrarán hasta el 23 de junio.

Según ha indicado la UHU en una nota de prensa, la directora de la UCC+i de la UHU, Myriam Martín Cáceres, ha explicado que los 'Encuentros de Saber Abierto' plantean, desde la filosofía de la transferencia del conocimiento y el acercamiento industria-ciudadanía, intervenciones de expertos de la UHU y del sector industrial --empresas asociadas a Aiqbe-- sobre temáticas relacionadas con la innovación en la investigación científica, el medio ambiente, la transición energética, el conocimiento del sector industrial en general y de sus procesos específicos.

El año 2023 ha arrancado con dos interesantes 'Encuentros de Saber Abierto', ciclo en el que colaboran la Aiqbe y la OTRI de la Onubense.

El que tuvo lugar en enero llevaba por título '¿Energías renovables?', celebrado en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón y protagonizado por el responsable de la planta de Magnon Green Energy (filial energética de ENCE) en Huelva, Diego Lamela.

En esta charla junto a la directora de la OTRI, Reyes Sánchez, Lamela detalló la estrategia de descarbonización del sistema eléctrico desarrollada desde la empresa, recalcando que la planta de San Juan del Puerto (137 MW) gestiona un millón de toneladas al año de biomasa, capaz de producir una cantidad ingente de energía, "capaz de abastecer a una ciudad como la de Sevilla".

Las intervenciones y el debate con los asistentes giraron en torno al sector de la biomasa, al desarrollo e implantación de las energías renovables, la creciente implantación de las mismas para nutrir al sistema eléctrico y las posibilidades de que estas fuentes energéticas limpias puedan sustituir a los combustibles fósiles para abastecer a la población y a los sectores productivos.

DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN NUESTRAS CASAS Por su parte, el encuentro celebrado en febrero volvió a contar con una nueva intervención de una responsable de Cepsa.

Fue Ana María Vidaurre, jefa de Fusiones y Adquisiciones de Cepsa en Transición Energética-Renovables e Hidrógeno, quien abrió en octubre los 'Encuentros de Saber Abierto' (junto al profesor Francisco José Vivas, investigador del CITES de la UHU) para abordar el potencial y horizonte que plantea el hidrógeno verde.

En el mes de febrero, la representación industrial corrió a cargo de Rut Paniagua, jefa de Ingeniería de Procesos en la planta química de Cepsa en Palos de la Frontera, en la cita titulada 'Derivados del petróleo en nuestras casas'.

De este modo, Paniagua puso de relieve el conocimiento generalizado que tiene la ciudadanía del petróleo como materia prima para la creación de combustibles y otros productos energéticos (gasolina, queroseno, gas butano, propano, etc.), y sin embargo, esta vertiente representa "un porcentaje minúsculo del amplísimo abanico de posibilidades de aplicación que tiene el petróleo".

Así, Rut Paniagua, que hizo hincapié en el uso de energía eléctrica cien por cien renovable en las plantas químicas de Cepsa en Andalucía, y con un constante compromiso por procesos cada vez más eficientes, destacó usos del petróleo en nuestra vida cotidiana como son los plásticos en general, entre ellos plásticos de altas prestaciones, que se utilizan en la industria de la automoción, logrando vehículos cada vez más ligeros y eficientes, así como en la construcción, en el sector de muebles de diseño, electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

El petróleo también tiene su uso en la industria farmacéutica, como por ejemplo para elaboración de principios activos de antibióticos, o el mismo ácido acetil salicílico (conocido como Aspirina).

La parte complementaria, que no contrapuesta, a esta exposición la puso el profesor de la ETSI, el doctor Juan Carlos García, del Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales.

García expuso la "importancia", en el escenario actual, de crear y desarrollar procesos industriales alternativos viables, y puso como ejemplo un campo en el que el investigador ha estudiado en profundidad, el de las denominadas 'biorrefinerías'.

El investigador remarcó en el último 'Encuentro de Saber Abierto' que "a través de las biorrefinerías, se pueden obtener los mismos productos que en las refinerías petroquímicas, pero a partir de la biomasa, en especial la lignocelulósica".

No obstante, precisó que "no se trata de poner frente a frente una opción u otra: que la biomasa no viene a sustituir al petróleo, pero contribuiría a disminuir sensiblemente la dependencia de este combustible fósil".

PRÓXIMAS CITAS

Los siguientes proyectados son los que llevan por título '¿Por qué necesitamos los fertilizantes?' (28 de marzo), 'Biocombustibles a partir del aceite de freír' (27 de abril), y '¿Vale la pena divulgar hoy día?' (23 de mayo) .

Esta actividad está integrada en el proyecto Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2022-2023 (UCC+i) con referencia FCT-21-16994 aprobado en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación.