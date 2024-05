Fernández-Pacheco apuesta por ir de la mano con el tejido empresarial para avanzar en sostenibilidad

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este jueves que el Gobierno andaluz va de la mano con el tejido empresarial andaluz porque precisamente este ha sido de los primeros en dar el paso hacia la sostenibilidad, hacia el modelo de economía circular.

Así lo ha sostenido Fernández-Pacheco durante su intervención en un desayuno coloquio informativo organizado por el Grupo Joly, en donde ha señalado que "en Andalucía no entendemos un avance que no sea sostenible y, por tanto, no tenemos que elegir entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente".

En este sentido, ha destacado el papel fundamental que juegan las empresas, ya que "cada vez son más las que se suman a la sostenibilidad, que apuestan por aprovechar los residuos como recursos, las que tienen claro que la descarbonización forma parte de su política empresarial y las que miden su huella de carbono y establecen acciones para reducirla", según ha señalado, a lo que ha añadido que "las administraciones están para acompañar, asesorar y ayudar en este cambio de modelo del lineal al circular".

Ha explicado que "esa sostenibilidad es la que va a permitir avanzar con paso firme en el futuro", ya que en la actualidad Andalucía se la juega con el cambio climático por ser una de las regiones más vulnerables de Europa. Ha dicho así que el Gobierno andaluz trabaja en "una Andalucía más resiliente, poniendo el foco en políticas ambientales que, desde la sostenibilidad, favorecen un desarrollo económico necesariamente vinculado, entre otras cuestiones, a una transición energética justa".

Así, ha dicho que, entre las medidas impulsadas, es importante destacar la Alianza Andaluza de Hidrógeno Verde, de colaboración público-privada que, en su primer año de andadura, ha logrado la puesta en marcha de una hoja de ruta del hidrógeno verde en la comunidad, en donde ya se han constituido grupos de trabajo para promover tres centros neurálgicos de hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar, Huelva y Almería. Además, el consejero ha destacado que hasta la fecha se han identificado una veintena de proyectos de hidrógeno verde en Andalucía que en el horizonte 2030 llevan aparejada una inversión de 5.300 millones de euros y la creación de cerca de 18.000 puestos de trabajo.

"Unos datos nada desdeñables que sitúan a Andalucía en la rampa de salida para convertirse en referente europeo en la producción y exportación de hidrógeno renovable; así como jugará un papel fundamental en la descarbonización de nuestra industria y del transporte marítimo", ha sostenido.

En el marco de un desarrollo económico sostenible, Fernández-Pacheco ha señalado que, desde la Consejería Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, dependen todas las autorizaciones ambientales que se dan para casi cualquier actividad que se desarrolla en Andalucía, si bien la principal queja es la enorme dificultad de los trámites ambientales con "una legislación farragosa, compleja, obsoleta y, en ocasiones, contrapuesta a la legislación nacional y a la europea".

"Y como no podíamos pasar ni un minuto más con una legislación que era un freno a nuestro propio desarrollo, nos pusimos manos a la obra y estamos elaborando una nueva Ley de Gestión Ambiental Sostenible de Andalucía que, entre otras cuestiones, implica la reducción de las tramitaciones a un plazo medio de cinco meses para, al menos, cuatro de cada diez casos", a lo que ha añadido que "se mantiene la exigencia máxima de protección y conservación del medio". Andalucía se la juega en las ciudades.

De otro lado, el consejero de Sostenibilidad ha indicado "Andalucía se juega el cambio climático en las ciudades, ya que los entornos urbanos son los lugares donde más emisiones contaminantes y residuos se generan", si bien ha recordado que "Andalucía es un laboratorio europeo frente al cambio climático y referente en este cambio de economía circular".

En esta línea, ha señalado que en la línea de aprovechar todo el potencial que los técnicos expertos del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) han aprovechado los recursos naturales para avanzar hacia nuevas técnicas más sostenibles y, a través de diferentes estudios, han confirmado la viabilidad del alga asiática como biofertilizante, es decir, como compost en explotaciones hortícolas.

NUEVAS POSIBILIDADES DE MERCADO

Asimismo, Fernández-Pacheco ha puesto de ejemplo a Fertiberia como compañía que desarrolla proyectos en Andalucía que se centran en la conversión del hidrógeno verde en amoniaco para su uso en la agricultura, la industria y el transporte marítimo. "Un nuevo recurso natural que será clave y sostenible con el medio ambiente", ha abundado.

En esta línea, ha recordado que "desde Andalucía se sigue trabajando para que la Revolución Verde sea la base de una economía andaluza cada vez más descarbonizada y, sobre todo, más azul". Así, se ha referido a la oportunidad de aprovechar el mar como fuente inagotable de riqueza y potencial que ofrece la economía azul para hacer frente al cambio climático, que ya supone más del 11% del PIB andaluz, en concreto, más de 35.000 empresas.