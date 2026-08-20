El Gobierno asigna más de 774.000 euros al proyecto UCO-Híbrida de la Universidad de Córdoba sobre energía renovable

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CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha asignado una ayuda de 774.209 euros al proyecto UCO-Híbrida de la Universidad de Córdoba para la investigación de aerotermia, tras resolver la segunda convocatoria del Programa de Incentivos para Redes de Calor y Frío (Renored 2), del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

En total, según ha informado el Miteco en una nota, en esta nueva convocatoria se han distribuido 43 millones de euros, procedentes de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a 36 proyectos de redes de calor y frío alimentadas por renovables, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector residencial y de infraestructuras públicas.

Con esta nueva convocatoria de Renored, se impulsarán 17 nuevas redes de calor y 19 ampliaciones de otras ya existentes de titularidad, tanto pública, como privada, que supondrán una inversión de 210 millones. En total, los proyectos suman 252,1 MW de potencia térmica y conseguirán un ahorro de 12.600 tCO2/año, contribuyendo a la descarbonización del país.

PREDOMINIO DE LA BIOMASA

La mayoría de los expedientes seleccionados optan por la biomasa como fuente de energía, con 24 proyectos, pero también hay redes alimentadas por geotermia (seis), aerotermia (tres), hidrotermia (dos) o energía solar (uno), cubriendo casi todas las fuentes de energía renovable.

En la selección de proyectos, por concurrencia competitiva, se han primado las iniciativas impulsadas por pymes, ubicadas en zonas de reto demográfico y transición justa y las que incluyen suministro de calor a barrios vulnerables.

Las ayudas serán percibidas por los beneficiarios con carácter definitivo una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifique la inversión, si bien cabe la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 80% del total.

BENEFICIOS SOCIECONÓMICOS

La convocatoria, que forma parte de la componente 31, Capítulo REPowerEU, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), contribuirá a conseguir los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec).

Su consecución requiere reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética, así como fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo. Se trata de la segunda convocatoria de estas características, después de que se concedieran 34 millones para 20 proyectos en su primera edición.