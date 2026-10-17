Huelva lidera la generación eléctrica con biomasa en Andalucía con 1.692,2 MW de potencia

Imagen de archivo de las obras del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huelva es la primera provincia andaluza en generación de electricidad con biomasa, con 137 MW de potencia instalada en tres plantas ubicadas en el complejo industrial de ENCE con capacidad para producir más de 800 millones de kWh anuales. Esto representa el 50% de toda la potencia eléctrica con biomasa instalada en Andalucía, lo que pone de manifiesto "el papel tan importante que puede desempeñar esta fuente limpia en la actividad industrial, contribuyendo al aprovechamiento energético de recursos y a la reducción de la dependencia de fuentes convencionales".

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, en su análisis energético semestral, Huelva cuenta con 1.692,2 MW de potencia de generación eléctrica renovable, el 8,7% del total instalado en Andalucía (19.518,4 MW).

En este sentido, junto a la biomasa, Huelva tiene una instalación "especialmente singular", la única instalación renovable de Andalucía que emplea energía residual mediante tecnología oceanotérmica. Situada en Palos de la Frontera y con 4,5 MW, "aprovecha las diferencias de temperatura entre la energía residual y la masa oceánica atlántica para generar electricidad".

Además, la potencia renovable para generación eléctrica de Huelva "ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años", al pasar de 665,5 MW en 2019 a los 1.692,2 MW registrados a 30 de junio de 2026 impulsado por la energía fotovoltaica, que ha subido de 124,9 MW en 2019 a 1.080,2 MW al final de este periodo.

Al igual que en el resto de las provincias, la fotovoltaica es la tecnología que más MW aporta; en Huelva suma 1.080,2 MW, lo que supone el 7,8% de toda la potencia fotovoltaica instalada en Andalucía (13.818,8 MW). De esta potencia, 129,8 MW corresponden a cerca de 10.500 instalaciones de autoconsumo conectadas a red, que "contribuyen a descentralizar la generación eléctrica y a reducir la dependencia energética de los consumidores".

Respecto a la energía eólica, Huelva ocupa el cuarto lugar regional al disponer de 456,7 MW de potencia distribuidos entre 14 parques y minieólica aislada. Esta potencia representa el 12,2% del total eólico instalado en Andalucía, que es de 3.744,6 MW.

Asimismo, la provincia dispone de tres centrales hidroeléctricas en funcionamiento, con una potencia conjunta de 13,5 MW, el 2,1% de la capacidad hidroeléctrica andaluza (639,5 MW). Y con 0,3 MW de biogás procedentes de una planta de aprovechamiento de lodos de aguas residuales que consume la electricidad que produce.

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE RENOVABLE DE ANDALUCÍA

En contexto, el parque renovable de Andalucía se distribuye con tecnología solar (fotovoltaica y termosolar) que concentra 14.816,2 MW, el 70,8% y 5,1%, respectivamente, del mix renovable. La eólica ocupa el segundo lugar con 3.744,6 MW y supone el 19,2% de la potencia total renovable. Le siguen las centrales hidráulicas con 639,5 MW (3,3%); y las plantas de generación eléctrica con biomasa y biogás que suman 313,6 MW a los que se añaden otros 4,5 MW de potencia oceanotérmica (1,6%).

Toda esta información puede consultarse mediante las aplicaciones Infoenergía y el Mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía - MIEA , así como en el informe Plantas de generación e infraestructuras energéticas de Andalucía, que la Agencia Andaluza de la Energía pone a disposición de la ciudadanía a través de su web.