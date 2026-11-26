Visita al depósito de Santisteban del Puerto - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Instalaciones solares fotovoltaicas mejorarán la eficiencia energética del sistema de abastecimiento de agua en El Condado (Jaén). El proyecto cuenta con una inversión global en esta intervención supera los 526.000 euros, sufragados por la Administración provincial y los fondos Next Generation EU del Gobierno de España.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha visitado la estación de bombeo de agua potable de Santisteban del Puerto (Jaén) donde se ejecuta una de las cinco instalaciones fotovoltaicas que se llevan a cabo en distintas infraestructuras hidráulicas de la comarca de El Condado para mejorar la eficiencia energética del sistema de abastecimiento de agua.

En esta visita, en la que también han participado concejales del ayuntamiento santistebeño, el diputado provincial ha avanzado que estas instalaciones permitirán generar en torno a 760 megavatios al año, una energía eléctrica sostenible, renovable, que va a "limitar sustancialmente la dependencia energética de la red convencional, va a disminuir los costes y, por supuesto, reducirá las emisiones asociadas al funcionamiento de estas instalaciones".

En concreto, ha detallado que se va a actuar en cuatro estaciones de bombeo de agua potable (EBAP), las de Castellar, Santisteban del Puerto, Chiclana de Segura y El Dañador, y también en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del Dañador, donde "además se incorporarán baterías de litio para acumular la energía fotovoltaica generada, consiguiendo así una mayor eficiencia energética", según ha dicho Hidalgo.