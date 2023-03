La Junta entrega los premios del III Concurso de fotografía Parque Natural Sierra de Baza

GRANADA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha entregado los premios del III Concurso de fotografía Parque Natural Sierra de Baza, convocados por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de su Delegación Territorial en Granada y la Dirección del Parque Natural Sierra de Baza, con la finalidad de "divulgar los valores naturales" de dicho espacio natural integrado dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, así como para "fomentar la participación, información y sensibilización ambiental de la población sobre las singularidades ambientales que este territorio protegido alberga".

De esta manera, esta iniciativa busca fomentar "la participación de la ciudadanía en el conocimiento, uso y disfrute de este espacio natural protegido del altiplano granadino", según ha destacado la Junta en una nota este domingo.

El concurso se ha desarrollado del 8 de octubre al 21 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, con el tema central de la "fauna del Parque Natural Sierra de Baza" los casi 60 inscritos en el concurso han presentado un total de 76 fotografías.

En el acto de entrega de premios, celebrado este domingo en el Centro de Usos Culturales y de Ocio del municipio de Gor, han asistido el alcalde de la localidad, Miguel Molina, junto con representantes del resto de ayuntamientos que componen el parque natural, el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel Francisco García Delgado, y la directora-conservadora del Parque Natural Sierra de Baza, Almudena Cano.

El delegado territorial ha manifestado en su intervención que "con este concurso de fotografía se pretende acercar al ciudadano esos valores naturales, etnográficos, paisajísticos y culturales, por los que este territorio fue declarado Parque Natural".

El concurso ha contado con un total de ocho premios, tres primeros ofrecido por la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y los cinco restantes ofrecidos por cada uno de los municipios que compone el Parque Natural Sierra de Baza.

"Involucrar a los consistorios de los municipios del parque en este concurso es una manera de cooperación entre administraciones que persiguen un mismo objetivo, divulgar las características de este espacio protegido y dar a conocer, a los posibles visitantes, las bondades de cada uno de los municipios del parque", ha indicado el delegado territorial.

Durante el transcurso de la entrega, los participantes han ido recibiendo sus premios a la mejor fotografía de fauna del Parque Natural Sierra de Baza. El tercero de ellos ha recaído en la fotografía titulada 'Love is in the air', de José Manuel Martínez Caparrós con un premio dotado con 200 euros, placa y diploma, mientras que un segundo premio ha ido a parar a la fotografía titulada 'Quien anda por ahí', de Purificación Martínez Beltrán, dotado con 300 euros, placa y diploma.

Por último, un primer premio dotado con 600 euros ha reconocido a la fotografía titulada 'Dominando el espartal', de un ejemplar de gavilán que habita en el Parque Natural Sierra de Baza.

Esta iniciativa participativa también ha querido contar con la colaboración de las asociaciones empresariales; en concreto, con la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada y la Asociación Intersectorial de Empresarios de Comarca de Guadix, que "desde el primer momento acudieron a la petición realizada por esta Delegación territorial, ofreciendo a todos los premiados un lote de productos típicos de la zona elaborados por empresas locales, sirviendo esta iniciativa como canal de difusión de estos productos", según ha valorado el delegado territorial a la finalización de su intervención.