Magnon acercará a 300 jóvenes de Huelva a los combustibles renovables del futuro

Complejo energético de Magnon en Huelva. - MAGNON

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Magnon, filial de energías renovables de Ence, refuerza su programa de visitas escolares en el complejo energético de Huelva con la incorporación de una nueva actividad educativa de ciencia aplicada, orientada a facilitar a cerca de 300 escolares la comprensión de los principales retos de la transición energética y del papel que va a desempeñar la biomasa, el CO2 biogénico y los combustibles renovables dentro de un nuevo modelo energético, orientado a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, la iniciativa amplía el formato habitual de visitas a las instalaciones con un taller interpretativo. El objetivo es ofrecer una experiencia más completa, participativa y divulgativa, en la que los estudiantes podrán conocer de forma directa cómo funciona un complejo de generación renovable con biomasa y reflexionar, al mismo tiempo, sobre los desafíos energéticos actuales.

El nuevo formato combinará la visita guiada a planta con una actividad de trabajo en grupo, basada en metodologías dinámicas y reflexión. La actividad abordará contenidos como la descarbonización, la economía circular o el CO2 biogénico, en un nuevo contexto energético en el que es esencial la reducción del uso de los combustibles fósiles a través del aprovechamiento responsable de la biomasa agroforestal.

Con esta iniciativa, Magnon busca trasladar al entorno educativo conceptos técnicos que forman parte del debate energético actual. La compañía quiere contribuir a reforzar el papel de la divulgación científica como herramienta para acercar la industria, la transición energética y el conocimiento al territorio.

"El futuro de la energía también se explica en las aulas. Queremos que los jóvenes puedan conocer de primera mano cómo se produce energía renovable a partir de biomasa y qué oportunidades abre la innovación en torno al CO2 biogénico y los combustibles renovables", ha señalado el director de Operaciones de Magnon, José Antonio Agüera.

El complejo energético de Magnon en Huelva es uno de los principales centros de generación renovable con biomasa del país. Magnon es el mayor gestor de biomasa de España y produce cerca de 2.000 GWh anuales de electricidad renovable a partir de biomasa agroforestal, con capacidad equivalente al suministro de más de 550.000 hogares.