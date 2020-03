ATA Andalucía califica de "gran noticia" las medidas económicas de la Junta frente al Covid-19

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, valora el paquete de medidas anunciado por la Junta para hacer frente a la crisis económica por el Covid-19 y califica de "gran noticia" que el Gobierno andaluz "dé nuevamente un paso al frente para apuntalar el tejido empresarial en Andalucía, movilizando para ello 1.000 millones".

Así, a través de un comunicado, señala que el coronavirus "además de afectar a nuestra salud, está arremetiendo económicamente con mucha fuerza sobre los trabajadores autónomos y las pymes y no nos podemos permitir la destrucción de nuestro tejido empresarial; son muchos los empleos que están en juego y muchas, demasiadas, las familias que dependen de esos empleos".

Amor señala que entre las medidas que va a poner en funcionamiento el Gobierno andaluz son fundamentales "además de las destinadas a reforzar el sistema sanitario con una aportación de 100 millones, las de facilitar el acceso a la liquidez y a la financiación para pymes y autónomos o la ampliación de plazo de pago de impuestos autonómicos.

"Son momentos muy complicados en los que no hay ingresos pero el contador de los gastos sigue en marcha, tenemos que pagar alquileres, suministros, a nuestros empleados... y el salario que también nosotros tenemos que llevar a casa, no vamos a poder con todo si no se nos dan facilidades", manifiesta.

Para finalizar, el presidente de los autónomos destaca "el gesto del Gobierno" con aquellas empresas que trabajan para la Junta de Andalucía y que no verán afectados sus pagos aunque no puedan desarrollar su actividad.

"O arrimamos todos el hombro y ponemos nuestro granito de arena o la catástrofe del coronavirus va a tener muchas cuarentenas. La Junta de Andalucía ha dado su primer paso y esperamos que el Gobierno Central continúe con medidas contundentes y reaccione con rapidez", concluye.