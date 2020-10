ATA Andalucía reclama más inversiones para favorecer el emprendimiento y paliar la despoblación

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha reclamado este martes inversiones centradas en favorecer el emprendimiento como recurso para evitar la despoblación en Andalucía, planteamiento que ha defendido durante su comparecencia ante el Grupo de Trabajo relativo a Estrategia Andaluza frente al Reto Demográfico.

Amor ha defendido la labor que ya hacen los autónomos y el autoempleo. "El desarrollo de infraestructuras de transporte, comunicaciones y abastecimientos adecuadas es imprescindible para el nacimiento, consolidación y crecimiento de toda actividad económica y la generación de empleo como la mejor forma de fijar la población a un territorio", ha asegurado Amor.

"Es fundamental adaptar cada actuación a cada territorio, que exista concreción de las medidas y un compromiso temporal, un cronograma de medidas que tomar para no perdernos en caminos que no nos lleven a ninguna parte", ha sostenido el presidente de ATA Andalucía, según informa por medio de una nota.

"A pesar de que Andalucía no se encuentra entre las comunidades donde el problema es más grave, la situación no es buena y no podemos ni debemos mantenernos al margen de esta cuestión", ha esgrimido Amor.

"Desde ATA creemos que es necesario actuar en varios frentes, tanto desde el ámbito nacional como regional, provincial y local, para abordar los retos demográficos a los que se enfrenta la sociedad andaluza", ha sostenido el presidente de ATA Andalucía.

Entre las medidas enumeradas ante el Grupo de Trabajo relativo a Estrategia Andaluza frente al Reto Demográfico del Parlamento de Andalucía, Amor ha apostado por "establecer Zonas Cero Tasas" de manera que se apliquen "tasas municipales súper reducidas o a coste 0 para autónomos que se establezcan en municipios de menor población".

El presidente de ATA Andalucía ha instado a "facilitar el acceso a la financiación de las iniciativas económicas que surjan en el ámbito rural", así como "impulsar y apoyar el relevo generacional".

Otras iniciativas apuntadas por Rafael Amor han sido "la agilización y simplificación administrativa para todas las autorizaciones de establecimiento de actividades en suelo urbano o rústico", además de "incentivar las actividades de mercadillos ambulantes o de plazas de abasto en municipios pequeños"; o "facilitar el acceso a locales comerciales, suelo industrial y a naves industriales".

El presidente de ATA Andalucía ha abogado por "la conjunción de los itinerarios turísticos, culturales, gastronómicos, de compras, paisajísticos, entre otros de nuestros pueblos", que ha hecho extensiva a "planes de rehabilitación y restauración municipales de casas, viviendas, mercados, centros culturales o instalaciones de servicios básico".

Rafael Amor ha abogado igualmente por medidas sociales, que ha considerado favorecen a todos los andaluces, como "la recuperación y mejora de los equipamientos y servicios básicos en las zonas rurales", entre los que ha situado a profesionales sanitarios, escuelas infantiles, entidades bancarias, asesorías, o farmacias.

"EL TRABAJO AUTÓNOMO ACTÚA COMO REVULSIVO"

"No cabe ninguna duda que el trabajo autónomo actúa como revulsivo en la economía regional y local con el consiguiente efecto de la fijación de la población al territorio", ha puntualizado el presidente de ATA.

"Sirva de ejemplo que en el pueblo más pequeño de Andalucía, Cumbres de Enmedio en Huelva, con un censo de 49 personas hay, según datos de la Seguridad Social, al menos cinco trabajadores autónomos", ha indicado.

"Los autónomos ofrecemos prestaciones muy significativas en las poblaciones rurales más alejadas y cumplimos un papel auxiliar muy importante en aquellas en las que el envejecimiento de la población es más acusado. Somos servicio esencial siempre", ha apostillado.