Lorenzo Amor (ATA) avisa que "lo peor no ha llegado" ante Covid y que "un autónomo sin crédito es coche sin gasolina"

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha argumentado este lunes que "creemos que lo peor no ha llegado, aunque no se produjeran rebrotes del coronavirus", en alusión a las consecuencias económicas de la crisis asociada a la paralización ocasionada por la pandemia, tras argumentar que "activación no quiere decir recuperación" porque "la demanda es muy débil".

El presidente de ATA ha comparecido este lunes ante la Subcomisión de Recuperación Económica del Parlamento de Andalucía, órgano ante el que ha hecho una petición, "un escudo de liquidez en otoño", con el argumento de que "un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina". "El consumo está gravemente afectado", ha sostenido Amor.

El presidente de ATA ha reconocido la existencia de medidas procedentes de las administraciones, que ha calificado de "venda sobre las heridas", y ha subrayado que las medidas del Gobierno andaluz "han complementado o incluso mejorado las del Gobierno", entre los ha incluido la prestación de 300 euros para los autónomos excluidos del cobro de la prestación extraordinaria por cese temporal de la actividad, el pago de alquileres o los avales concedidos a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, Garántia.

Lorenzo Amor ha considerado que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "han sido fundamentales para evitar despidos", pero ha considerado que no pueden ser "fruto de una negociación constante", por lo que ha reclamado seguir el referente de Francia y alargalos hasta 2021.

El presidente de ATA, que ha reclamado "seguridad jurídica para los autónomos y las empresas", ha apuntado que "en el segundo trimestre del año que viene podría haber una sangría de 500.000 empleos, la pérdida de 200.000 empleadores, de los cuales 40.000 son andaluces".

"No es el momento de subir impuestos", ha dicho Lorenzo Amor, quien ha apelado a un paralelismo, "igual que hace un hostelero, que cuando no tiene clientes no tiene que subir el precio de una caña", por lo que ha apelado a "la sensatez de la economía real".

"Francia y Alemania han bajado el Impuesto de Sociedades, nosotros podemos tomar nota e imitar a nuestros socios", ha proseguido afirmando el presidente de ATA, quien se ha reconocido como "un convecido de que bajando impuestos puede subir la recaudación".

Amor, que ha reclamdo "una solución para la economía sumergida", ha elogiado que Andalucía "sea la segunda o tercera comunidad que paga en menos de 20 días a sus proveedores", y ha esgrimido en sentido contrario que "el Ayuntamiento donde resido, la quinta ciudad más grande de Andalucía, pague en 400 días", por lo que ha abogado por "un régimen sancionador, que establezca recargos a las administraciones que no pagan en tiempo y forma".

El presidente de ATA, que ha reclamado "una Administración amable con el ciudadano y con el autónomo", ha apostado por "la seguridad jurídica, la confianza y la estabilidad" tras apuntar que "es lo que necesita cualquier inversor, emprendedor".

"Andalucía debe aprovechar esta ola", ha señalado Amor en referencia a la digitalización, tras sostener que "los autónomos han descubierto sus primeros pasos en Internet".

El presidente de ATA se ha mostrado partidario de "tomar medidas ahora y no llorar luego por la leche derramada".

El parlamentario del PP, Ramón Herrera, ha agradecido las aportaciones del presidente de ATA, mientras que el diputado de Vox, Rodrigo Alonso, ha sostenido, sobre la ayuda de 300 euros concedida por el Gobierno andaluz a los autónomos, como "pequeña" y ha apuntado que "tendríamos que haber sido más agresivos".

La diputada de Cs, Mónica Moreno, ha defendido el papel desempeñado por la Consejería de Empleo, que ha descrito como de "codo con codo con las organizaciones de autónomos" tras argumentar que "el mayor fracaso de una Administración es estar lejos del ciudadano".