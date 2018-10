Adelante Andalucía resta importancia al adelanto electoral y pide que se hable "de las necesidades de Andalucía"

Publicado 05/10/2018 13:44:22 CET

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía y coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha restado importancia al posible adelanto electoral y ha pedido que se hable "de las necesidades de Andalucía, pues eso es lo que importa".

En declaraciones a los periodistas tras un acto celebrado este viernes en Conil de la Frontera (Cádiz), Rodríguez ha indicado que "me da igual cuando se convoquen elecciones lo que no quiero es que se juegue con Andalucía, y tengo la impresión de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está cogiendo la costumbre de jugar con Andalucía".

"Díaz está pensando más en donde va a estar ella, que en donde va a estar Andalucía, así, mientras estamos hablando de si se presenta a la secretaría general de su partido, si gana o no gana, si convoca o no convoca pues no estamos hablando de cosas importantes como por ejemplo desarrollar un modelo turístico alternativo que apueste por las pymes", ha abundado la dirigente de Adelante Andalucía.

"Que convoque cuando sea, pero que dejemos de hablar del adelanto electoral y empecemos a hablar de las necesidades de esta tierra porque estamos perdiendo mucho tiempo", ha subrayado.

Por su parte, el candidato a la Vicepresidencia de la Junta por Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha recalcado que "por respeto a los andaluces tenemos que hablar de los problemas en una Andalucía en la que ha pasado desapercibido el hecho de que de cada 100 empleos destruidos en España, 60 han sido aquí".

"Esa es de la Andalucía de la que queremos hablar, una Andalucía que sostenga el empleo y que no cada vez que llegue octubre en una serie de sectores estacionales que no resolvemos como es el turismo tengamos esa caída de empleo", ha incidido Maíllo.

Para el líder andaluz de IU, el cometido de Adelante Andalucía "no es hacer el juego a Susana Díaz en algo que ella tiene potestad como es convocar elecciones" sino en "centrarnos en los grandes problemas de Andalucía como el desempleo, el deterioro de los servicios públicos como puede ser la Sanidad o la aplicación de la Renta Mínima de Inserción".

"Andalucía está instalada en la desigualdad por la incompetencia de una presidenta que ha devaluado como ningún otro presidente de la Junta en la historia el mandato andaluz, que ha estado huyendo a Madrid y que está en Andalucía por que no tiene otra cosa, derrochando fondos públicos en la promoción de su figura en lugar de solventar las necesidades de esta tierra", ha concluido.