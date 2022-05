Adelante apuesta por destinar al proyecto del edificio Valcárcel de Cádiz 41 millones de "gasto superfluo" de la Junta

CÁDIZ, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Teresa Rodríguez, ha trasladado este viernes el "apoyo claro" de su formación "al proyecto de Valcárcel universitaria", es decir, al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz a ese "edificio histórico, emblemático y abandonado durante décadas por las administraciones" y, en concreto, por la Junta, según ha añadido, para lo que propone destinar 41 millones de euros que podrían extraerse de "gasto superfluo" del Gobierno andaluz.

Así lo ha venido a señalar la candidata de Adelante en una atención a medios en Cádiz frente a dicho edificio Valcárcel, que está "en ruinas", según ha lamentado Teresa Rodríguez, quien ha subrayado que su formación política está "completamente en contra de que el Gobierno de la Junta haya paralizado" el citado proyecto universitario "nada más entrar las derechas" de PP-A y Ciudadanos en el Ejecutivo andaluz, según ha añadido.

La candidata de Adelante ha defendido que el proyecto para que el edificio Valcárcel se convierta en campus "cuesta 41 millones de euros, que no es más que lo que se gasta la Junta entre publicidad institucional, subvenciones en alquileres a altos cargos y gasto superfluo que hay que hacer desaparecer para garantizar el futuro de las siguientes generaciones", según ha agregado.

En ese sentido, la candidata ha dicho que en Adelante tienen "una idea muy clara" sobre "de dónde sacaríamos los 41 millones de euros que necesita este edificio para rehabilitarse en condiciones dignas y poder albergar" la Facultad de Ciencias de la Educación, "así como las pistas deportivas del Campo de las Balas".

"Son 41 millones de euros que pueden salir perfectamente de gasto superfluo relacionado con publicidad institucional, que en nuestro programa electoral se reduce bastante y tiene que ser más transparente, y decir a qué medios va y con qué cantidades", según ha abundado la candidata de Adelante, que apuesta también por "ahorrar el gasto de las agencias de publicidad que son intermediarias entre el Gobierno de la Junta y los medios de comunicación para poder disimular qué se llevan y qué cantidades".

Teresa Rodríguez ha incidido en que también son "cantidades superfluas" las "subvenciones a los alquileres de los altos cargos", y ha defendido que "podemos ahorrarnos también las dietas que recibimos los diputados del Parlamento andaluz, nos desplacemos o no, vayamos o no" a la Cámara, "una serie de gastos que son superfluos, que se pueden extraer de las distintas partidas del Presupuesto de la Junta, y que van a redundar no solamente en un proyecto digno para la ciudad, sino que van a colocar a Andalucía también en el mapa", según ha continuado.

Al respecto, ha defendido que "si desarrollamos el proyecto tal como está planteado, estamos en condiciones de que la Universidad de Cádiz sea una de las mejores 150 del mundo en enseñanza deportiva, en magisterio de Deportes, y esto es importante no sólo para Cádiz, sino para Andalucía" en su conjunto, según ha remarcado.

EL "PROBLEMA" DE MORENO CON LAS UNIVERSIDADES

Teresa Rodríguez ha advertido de que el presidente de la Junta y candidato a la reelección con el PP-A, Juanma Moreno, "tiene un problema con las universidades" públicas andaluzas, a las que "ha puesto en pie de guerra" con el modelo de financiación que ha planteado, que "no garantiza la supervivencia de todos los campus universitarios", según ha remarcado.

Al respecto, ha apostillado que "sabemos que las derechas creen más en la universidad privada", y el de PP y Cs "va a ser el gobierno que va a dar más licencias para que las universidades privadas operen en Andalucía, y que ha financiado más a las universidades privadas".

Teresa Rodríguez ha defendido que las universidades constituyen "el verdadero ascensor social, la verdadera esperanza de mejora de vida de la juventud andaluza", y ha remarcado que desde Adelante "defendemos que, en un gobierno en el que podamos influir, los alumnos deben tener garantizados los estudios de grado y también de posgrado".

En ese sentido, ha explicitado el "compromiso" electoral de Adelante de "financiar a aquellos alumnos que no puedan pagarse los estudios de posgrado, los másteres, que se han convertido en imprescindibles para poder buscar empleo después de los estudios universitarios", según ha puesto de relieve Teresa Rodríguez.