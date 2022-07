Adelante Cádiz pide a Diputación la inclusión de intérpretes de lengua de signos en actos públicos

CÁDIZ, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Adelante Cádiz presentará una moción en el Pleno de la Diputación Provincial para que se estudie la posibilidad de incluir gradualmente intérpretes de lengua de signos en los actos públicos que se organicen y convoquen desde la Institución Provincial, incluidos los plenos.

En una nota, Adelante ha indicado que "para que haya una plena integración de las personas con discapacidad auditiva, deben superar barreras existentes en la comunicación", añadiendo que "no siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de intérpretes de lengua de signos (ILS), caso de las personas sordas y sordociegas usuarias de la lengua de signos, bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral".

El grupo provincial ha explicado que jurídicamente, desde la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2, que consagran la igualdad de oportunidades, el primero, y obligación de los poderes públicos de promover condiciones para que esa igualdad se real, el segundo, hay normativa al respecto.

En este sentido, el partido ha señalado la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que "se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas viene a dar respuesta a la normalización de este colectivo y a su integración en todo el ámbito social, ofreciendo la posibilidad de comunicarse a través de la lengua, sea oral y/o escrita".

Adelante Andalucía se ha basado también en la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, a través de la cual "se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía".

En el artículo 15, de la mencionada Ley 11/2011 sobre participación política explícita, según ha indicado el partido, se recoge que "los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes económicos y sociales facilitarán que las informaciones institucionales y los programas de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación electoral y sindical, sean plenamente accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera mediante su emisión o distribución en LSE y mediante subtitulación tanto en directo como en diferido".

En definitiva, esta iniciativa tiene como objetivo "exigir el cumplimiento efectivo de la Ley e instar al Gobierno de esta Diputación a poner en marcha un conjunto de medidas que den respuesta a algunas de las demandas y necesidades de las personas con discapacidad auditiva de nuestra provincia", ha destacado.

Finalmente, además de reclamar que se estudie la implantación progresiva de intérpretes en actos y plenos, Adelante Cádiz ha pedido que desde la Diputación de Cádiz se ponga todos los medios materiales y humanos para facilitar a las personas con discapacidad auditiva o sordociegas cualquier trámite o gestión que necesiten realizar en esta administración.