Más de 250 profesionales participan en las VII Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del SAS en Cádiz

CÁDIZ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las VII Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que este año se están celebran en Cádiz desde este jueves 16 mayo bajo el lema 'Por tu seguridad, por tu salud, por ti. Seguimos progresando', han congregado a más de 250 profesionales que abordarán durante hasta el viernes temas como las agresiones en el ámbito sanitario, la mejora del bienestar laboral o la promoción de la salud en el lugar de trabajo.

Así lo ha explicado la directora general de Personal del SAS, Carmen Bustamante, que ha estado acompañada en la mañana de este jueves en la mesa inaugural por la delegada de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares; la subdirectora del Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal del SAS, Nuria Queraltó; y la responsable de las delegaciones de Salud, Juventud e Infancia y Artesanía del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, ha indicado la Junta en una nota.

Tras hacer un resumen del programa que vertebra el encuentro, Carmen Bustamante ha agradecido a todos los centros de Cádiz, a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y a la Subdirección de PRL de Servicios Centrales "su esfuerzo, ilusión y trabajo realizado" en la organización de estas jornadas.

Un encuentro anual que este año se celebra en el Palacio de Congreso de Cádiz y que sirve como "reencuentro" de todos los profesionales en la materia, así como de acogida de las nuevas incorporaciones, y que permite "plantearnos futuros retos profesionales en la prevención de riesgos laborales en nuestro ámbito", ha afirmado.

Por su parte, la delegada territorial de Salud y Consumo ha puesto en valor la labor en materia de prevención de riesgos laborales de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Actualmente, el Servicio de Prevención del SAS cuenta con 43 Unidades en Andalucía, con una plantilla que desarrolla las distintas especialidades preventivas, como son seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y enfermería del trabajo, que trabajan de forma coordinada y con un enfoque multidisciplinar en la evaluación de los riesgos laborales, la vigilancia de la salud y la propuesta de medidas de prevención y de protección eficaces.

Es por ello que Eva Pajares ha subrayado que en este ámbito, "la apuesta y el compromiso" de la Consejería son "claros" y de ahí que el lema de esta jornada sea 'Seguimos progresando'.

El interés que despiertan anualmente estas jornadas "queda patente" a través del incremento del número de comunicaciones enviadas cada año. En esta séptima edición se ha recibido "más de 60 comunicaciones", siendo seleccionadas y expuestas en el marco del encuentro un total de 56, de las cuales 11 son comunicación orales y 45 póster.

El programa de las dos jornadas en Cádiz se vertebra en un total de cinco mesas redondas y dos mesas para la presentación de comunicaciones y póster.

La primera mesa se centrará en las agresiones en el ámbito sanitario y un análisis compartido de posibles soluciones. Aquí, se analizarán las agresiones a los profesionales de la salud buscando puntos de encuentro y medidas compartidas a través de la perspectiva de la ciudadanía, los profesionales y las delegaciones provinciales. Para ello, se contará con la participación de Rocío Fernández Martínez, secretaria general provincial de Salud y Consumo en Cádiz; José Julio Egido Ambrosy, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerto Real e Isabel Moreno González, directora de la UGC Motril Este.

Durante la mesa dos, titulada 'Gestión de la IT. Acciones para la reducción de la IT y mejora del bienestar laboral', se abordarán cuestiones muy relacionadas con el Programa de reducción de la IT que desde la Dirección corporativa se está desarrollando en cada una de las provincias. En esta mesa participan José Antonio Mulero Gómez, subdirector de la Inspección de Servicio Generales de la Consejería de Salud y Consumo; Isabel Colmenero Ávila, médico del Trabajo del Distrito Sanitario de Atención Primaria Jaén-Jaén Sur, y Gádor Ramos Bosquet, directora de Enfermería del Hospital Universitario Torrecárdenas.

"La gestión de la IT de forma adecuada no solo contribuye a ser más eficientes y poder destinar nuestro presupuesto a disponer de más profesionales, es fundamental interiorizar que constituye un valor fundamental que como empresa debemos potenciar", ha recordado Carmen Bustamante durante el acto inaugural.

Por otro lado, la mesa tres se centrará en las nuevas tecnologías aplicadas a la PRL y contará con la participación de empresas especializadas en la materia, realizando así un acercamiento a las aplicaciones de inteligencia artificial que aportan valor a la seguridad y salud laboral, el metaverso aplicado a la PRL y en qué consiste el estándar de digitalización universal del equipo de protección individual.

El viernes, último día del encuentro, se profundizará en la promoción de la salud en el lugar de trabajo durante la mesa 4, con la participación de Gaspar Garrote Cuevas, secretario general del Colegio Médico de Cádiz; Ricardo Moreno Ramos, jefe de Servicio de Programas y Centros de Adicciones de la Subdirección de Adicciones e Inclusión de la Consejería de Salud y Consumo; y Elena Barrionuevo Fortes, jefa de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Regional de Málaga.

Durante esta mesa se abordarán temas como el proyecto programa de atención integral al médico enfermo, las adicciones en el ámbito laboral o los hábitos saludables para profesionales del SAS.

Y para finalizar, la mesa cinco se centrará en la integración de la perspectiva de género en la seguridad, salud y bienestar de la mujer trabajadora, analizando la protección de la mujer embarazada y las acciones técnicas y sanitarias que desde las unidades de prevención se llevan a efecto.

Para ello, se contará con las ponencias de Elisa Villasevil Llanos, inspectora médica y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Dirección Provincial del INSS en Cádiz; Mercedes Roldán Montero, técnico de PRL de la unidad de Prevención del Hospital Universitario Reina Sofía; y Carmen Rufo Castaño, médico del trabajo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.