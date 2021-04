Adelante critica la "pasividad alarmante" de la Junta ante el "incremento desbocado" en la sierra de Cádiz

CÁDIZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Cádiz y portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado este miércoles a la Junta de Andalucía de "pasividad muy alarmante" ante el "incremento desbocado" de casos positivos en Covid-19 en la comarca de la Sierra de Cádiz y que está afectando de manera especial a municipios como Puerto Serrano, Ubrique, El Bosque, Alcalá del Valle o Benaocaz.

En un comunicado, ha lamentado la "inacción" del Gobierno andaluz en esta comarca, "en lugar de reforzar la Atención Primaria, en lugar de reforzar los rastreos y en lugar de tomar decisiones ágiles que ayuden a estos municipios a contener la pandemia y a garantizar la salud de su población".

Para la portavoz en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, frente a esta situación en la comarca gaditana, "la Junta no está ni se le espera, no refuerza, desmantela los pocos recursos sanitarios que tiene en la sierra para volcarlos todos en la vacunación en otras poblaciones y deja desasistidas a localidades que se enfrentan a una cuarta ola muy violenta, ante la que la Junta de Andalucía parece que no tiene ninguna respuesta".

Ya los alcaldes de IU de las localidades de Alcalá del Valle, Bornos, Espera y Puerto Serrano --Rafael Aguilera, Hugo Palomares, Pedro Romero y Daniel Pérez, respectivamente--, remitieron la pasada semana un escrito a la delegada de Salud y Familias en Cádiz, Isabel Paredes, en la que mostraban su preocupación por la situación. *Requerían "más agilidad en la toma de decisiones". Desde entonces al día de hoy, la cifra en municipios como Puerto Serrano, casi se ha triplicado.

En la carta, los alcaldes pedían la mejora "en términos cuantitativos y cualitativos" de la información que se facilita a los distintos municipios de la Sierra de Cádiz, así como una reunión con los alcaldes "para valorar las medidas que van a implementar para hacer frente a la situación extraordinaria que estamos viviendo".

De igual forma, solicitaban reunión del Comité de Expertos más periódica, atendiendo a la rapidez de extensión del virus, así como el refuerzo de la Atención Primaria y que se dotara de mayores recursos a los centros de salud.