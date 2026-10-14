Adelante propone construir viviendas dotacionales en el antiguo "chutadero" de La Plata en Jerez (Cádiz)

Archivo - Un profesional sanitario acompaña a una persona mayor en un hospital - MÁXIMO GARCÍA DE LA PAZ-FUNDACIÓN LA CAIXA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha propuesto este miércoles estudiar la construcción de viviendas dotacionales públicas en el solar del antiguo Centro de Personas Mayores de la Fundación Paz y Aflicción, conocido popularmente como el "chutadero", en la barriada de La Plata en Jerez (Cádiz).

Según ha informado la formación en un comunicado, la demolición prevista del edificio constituye "una oportunidad para dar respuesta a dos necesidades fundamentales del barrio: las dificultades de acceso a la vivienda y la recuperación de espacios destinados a la convivencia y la actividad comunitaria".

La formación andalucista considera que los aproximadamente 2.000 metros cuadrados de suelo municipal representan "una oportunidad para poner los recursos públicos al servicio de la ciudadanía".

"Frente al encarecimiento de la vivienda y las dificultades de emancipación de la juventud, Adelante Andalucía plantea que el Ayuntamiento estudie una actuación residencial de mayor densidad, adaptada a las características del entorno y a las posibilidades que permita el planeamiento urbanístico", ha añadido el conjunto.

La propuesta pasa por combinar viviendas dotacionales de pequeña superficie, destinadas al alquiler público y a facilitar el acceso temporal a una vivienda digna, con una planta baja reservada a locales y espacios de uso cívico. Estos espacios podrían acoger actividades asociativas, reuniones vecinales, iniciativas culturales, talleres y otros servicios comunitarios definidos junto al tejido social de La Plata.

Adelante Andalucía ha remarcado que la legislación autonómica contempla mecanismos para facilitar la implantación de vivienda o alojamiento dotacional público en determinados suelos calificados como equipamientos comunitarios.