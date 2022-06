Adriana Lastra pide ir a votar el domingo en Andalucía "para no tener que salir el lunes" como hace cuatro años

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido a los socialistas ir el domingo a las urnas a votar "para no tener que salir el lunes" como "hace cuatro años, cuando se supo el resultado electoral" y "hubo una convulsión en Andalucía".

"Me emocionaba ver a las mujeres salir por cientos a las calles a decirle a la derecha que no iban a permitir un paso atrás, y sabéis lo que hay que hacer para que no vuelva a suceder, votar en masa al PSOE, para no tener que salir el lunes, el domingo a votar", ha añadido en un acto celebrado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Una petición para salir en masa a votar el domingo en la que ha coincidido la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha afirmado que "el domingo vamos a una batalla" que Juanma Moreno, al que ha acusado de "ir de moderado", "no quería, porque él quería una pasarela de moda".

Lastra ha ensalzado el feminismo de las mujeres socialistas. "Hemos conseguido primero cambiar nuestro partido y segundo cambiar la política de este país, y eso ya no tiene marcha atrás, y eso es lo que le tenemos que decir a Juanma Moreno, que no tiene marcha atrás".

"A nosotras nos preocupa mucho romper todos los techos de cristal que sean posible, pero nos preocupan mucho las mujeres que limpian los cristales que se quedan en el suelo y por eso nuestro feminismo es un feminismo de clase, porque somos socialistas, porque somos socialistas y porque nuestro fin último es la justicia social como feministas y como socialistas", ha afirmado Lastra antes de repasar las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Sánchez, "que nos permiten a todas avanzar".

Así, la vicesecretaria general del PSOE ha manifestado que "es importante que traslademos a todas las mujeres lo que está pasando, que está en riesgo y es verdad lo que hemos adquirido, los derechos que hemos adquirido durante todos estos años".

En este sentido, ha señalado que "decían las feministas tradicionales que bastará una crisis económica y social para que demos un paso atrás, para que los derechos de las mujeres se vean perjudicados. Pues ni una crisis económica ni social, solo hace falta que gobierne la derecha para que suceda eso".

"Necesitamos las mujeres un partido político al frente de la Junta que defienda nuestros derechos y libertades, y por eso Juan Espadas tiene que se presidente el 19 de junio", ha concluido.