El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista al Congreso del PSOE por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, atiende a los medios en un acto en Algeciras (Cádiz) - PSOE DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista al Congreso del PSOE por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento al "voto productivo" a los demócratas, moderados y centristas para "defender la convivencia frente a la coalición reaccionaria de PP y Vox, que le ha abierto las puertas de par en par al odio y la confrontación".

En un acto de campaña en Algeciras, Albares ha pedido también a progresistas y votantes de izquierdas su voto al PSOE para que "ninguna papeleta gaditana se quede sin representación" y garantizar que "en el Gobierno de España no se sienten ministros de extrema derecha".

El PSOE de Cádiz ha elegido el enclave estratégico del Puerto de Algeciras, con el Peñón de Gibraltar de fondo, para poner el broche a la campaña electoral a tan solo 48 horas de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

En este espacio, Albares ha lanzado un aviso a la ciudadanía campogibraltareña respecto al acuerdo sobre Gibraltar, que se encuentra aún en aplicación provisional y requiere de su ratificación definitiva en el Parlamento Europeo, un trámite que "la derecha y la ultraderecha intentan boicotear".

El candidato socialista ha vuelto a insistir en que Partido Popular y Vox han anunciado su voto en contra en Europa y "están presionando a sus socios parlamentarios de otros países para hacer descarrilar el tratado", que entró en vigor de forma provisional el pasado 15 de julio, con el derribo de la frontera en La Línea de la Concepción (Cádiz).

"Quieren que volvamos atrás en el Campo de Gibraltar, que este puerto tan estratégico pierda carga de trabajo y que se vuelvan a producir despidos", ha advertido el ministro, contraponiendo esa estrategia "destructiva" con "los hechos" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha subrayado que el acuerdo ha canalizado "de forma exclusiva" por el puerto algecireño toda la mercancía marítima con destino a Gibraltar y que se acompaña de una inversión estatal de "1.700 millones de euros en conectividad terrestre", tanto por carretera como por vía férrea.

"No se puede entender ni defender Cádiz sin hacer una defensa fuerte de este puerto y de esta ciudad", ha recalcado.

El candidato socialista ha enmarcado la cita del domingo como "una disyuntiva histórica entre dos modelos de España, de Andalucía, de Cádiz y del Campo de Gibraltar.

Frente a "la agenda de recortes de la derecha", ha reivindicado el blindaje del derecho al aborto en la Constitución, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.286 euros, la revalorización de las pensiones, la educación y formación profesional pública y una sanidad pública "para que nadie en Andalucía tenga que seguir esperando horas de cola frente a quienes privatizan en cuanto pueden".

Por su parte, el cabeza de lista al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido el despliegue de la militancia socialista en los 45 municipios de la provincia de Cádiz, y ha afeado "el vacío" del Partido Popular en Algeciras.

"Nos parece extraño y raro que la ciudad locomotora del Campo de Gibraltar, con más de 130.000 habitantes, no haya recibido ni a la candidata número uno del PP al Congreso, María José García-Pelayo, ni al presidente de la Junta y del PP andaluz, Moreno Bonilla", ha señalado, ironizando con que los argumentos del programa popular "son aún más difíciles de explicar en Algeciras que en el resto de la provincia".

Ruiz Boix ha apelado a todos los ciudadanos demócratas ante "las elecciones más importantes de estos 50 años de democracia", y ha denunciado "la campaña de crispación de Vox, con el PP de seguidor, sembrando sospechas sobre el sistema electoral, el voto por correo y el voto CERA".

El dirigente socialista ha lamentado que Alberto Núñez Feijóo se negara a responder en el debate de anoche a Pedro Sánchez sobre si acatará el escrutinio de las 52 circunscripciones, "mientras cargos de la ultraderecha alientan caceroladas y escenarios de rebeldía".

"Pido superar incluso el 75% de participación para lograr una victoria clara y rotunda, indiscutible, que despeje cualquier duda sobre el proceso democrático", ha solicitado, exigiendo a todos los partidos que se comprometan antes de abrir las urnas a aceptar el resultado del 29 de noviembre.

En clave de igualdad, la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha subrayado "la victoria clara" de Pedro Sánchez en el debate electoral frente a un Partido Popular "lamentable e insostenible", y ha lanzado un llamamiento directo a la movilización femenina.

"Lo vivimos anoche, lo vivimos en el Parlamento de Andalucía y también hemos vivido el machismo en su pura esencia en el Ayuntamiento de Algeciras", ha denunciado, afirmando que "de calladitas, nada, hablando más que nunca y demostrando que nuestro voto vale tanto como el de cualquier ciudadano", en referencia al comentario lanzado por Núñez Feijóo en el debate a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

La socialista ha instado a las mujeres a "llenar las urnas este domingo para ir contra el machismo", pidiendo el voto al Partido Socialista "por la igualdad y por Pedro Sánchez". "Cada voto suma, cada voto cuenta, ni una en su casa, todas a votar", ha apremiado.