Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, y Ada Colau posan antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bulos, la "banda de guarros", el "calladita", la mili y las pizzas cojonudas son algunas de las principales 'perlas' del debate que han protagonizado este jueves los cuatro principales candidatos nacionales a la Presidencia del Gobierno.

A tres días de las elecciones, los cuatro candidatos a la Presidencia han mantenido un tenso debate en el que se han cruzado varios reproches y se han enzarzado en cuestiones relacionadas con la corrupción, la inmigración, la catástrofe de la dana o la situación económica, entre otros.

Sigue en directo la última hora de las elecciones generales: