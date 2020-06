El alcalde de Algeciras (Cádiz) recuerda que una condición fundamental para la OPE es que Marruecos abra sus fronteras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha señalado que para que se pueda realizar la Operación Paso del Estrecho (OPE) "hay unos condicionantes fundamentales", como que "depende de que Marruecos aperture o no sus fronteras, que están cerradas".

En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha incidido en que "no depende de que se quiera o no tener OPE si los marroquíes no pueden transitar por la península para ir a Marruecos si las fronteras están cerradas".

Asimismo, ha manifestado que "la OPE depende del Ministerio de Interior, pero siempre, todos los que tienen dos dedos de frente saben que hay que anteponer la salud de los ciudadanos a la economía, siempre hacer lo más importante en primer lugar y después lo que es generar actividad económica y empleo".

"Yo quiero tener mucha actividad económica y mucho empleo en Algeciras, pero también quiero tener mucha salud y mucha seguridad", ha afirmado Landaluce, que ha añadido que "seguro que esta premisa es fundamental".

Así, ha añadido que se verá si se hace una OPE más retrasada o en otras condiciones, "pero la condición es que la salud de los algecireños y de los que van a viajar siempre se tiene que anteponer, lo mismo que Marruecos la antepone ya que sus condiciones de atención sanitaria no son como las de España y tratan como sea que no se pueda agravar la situación de enfermos y contagiados".