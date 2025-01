El alcalde de Algeciras (PP) lamenta que PSOE use su supuesto "acoso sexual" para "desviar la atención" de Pedro Sánchez

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado este lunes que el PSOE se haga eco "de nuevo" del supuesto caso de "acoso sexual" a dos compañeras de su partido para "tratar de despistar" a la ciudadanía y "desviar la atención" de los casos relacionados con la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha invitado a que denuncien este hecho en los juzgados, sabedor de que la justicia "al final" le dará "la razón".

En un vídeo publicado en sus redes sociales y recogido por Europa Press, Landaluce se ha dirigido al PSOE, a quien le ha dicho que "vayan ya y denuncien" el caso, que saltó a la luz pública en octubre de 2024 cuando el eurodiputado Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram unos pantallazos donde presuntamente se hacía alusión a un caso de "acoso sexual" del alcalde a dos concejalas.

El PSOE de Algeciras se hizo eco de los mismos y la semana pasada la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, anunciaba que iban a llevar al Tribunal Supremo estos pantallazos al haber "indicios" de delito. Además, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido este lunes al PP que se pronuncien "públicamente" sobre este asunto, considerando que hay "un silencio cómplice".

"Vayan ya al juzgado, vayan ya, que les está faltando el tiempo, vayan ya. Y cuando no tengan nada que denunciar, cuando la justicia al final nos dé la razón, desgraciadamente pasado supongo que muchos meses o años, espero que entonces me pidan perdón a mí, le pidan perdón a mi familia, le pidan perdón a mi madre, le pidan perdón a mi mujer y le pidan perdón a mis hijas", ha manifestado el alcalde algecireño y senador del PP por Cádiz.

Landaluce ha asegurado que "estamos viviendo un momento muy grave en España", donde "se están intentando cambiar leyes para evitar que puedan ser juzgados la familia del presidente Pedro Sánchez, implicada en denuncias, ministros que están en la cuerda floja y el Fiscal General del Estado o ex ministros que están denunciados".

Ante esto, ha indicado que el PSOE lo que hace es "tratar de despistar diciendo que todos podemos ser iguales, y eso no es verdad".

De esta forma, ha continuado recordando que "hace más de dos meses", Alvise Pérez y el PSOE de Algeciras se hacían eco de "unas supuestas conversaciones de WhatsApp que afectaban a dos de mis compañeras en sus relaciones conmigo".

"Mis compañeras, ese mismo día, dijeron que no había absolutamente nada que reprochar, nada que denunciar, que no había ninguna realidad", ha apuntado, para añadir que el PSOE "vuelve a sacarlo otra vez la semana pasada y hoy también", en alusión a las ruedas de prensa de Rocío Arrabal y de Juan Carlos Ruiz Boix. Así, se ha preguntado si sus compañeras van a tener que "salir a decir lo mismo cada vez que salga el Partido Socialista".

Landaluce ha recordado que han pasado "40 años" desde que terminó Medicina y empezó en política, y que lleva 13 años como alcalde de Algeciras, "donde lucha" para mejorar su ciudad, indicando que "en la historia de Algeciras ningún alcalde ha sido atacado de esta manera por nadie", pero que el PSOE "tiene que desviar la atención" y "le da lo mismo el daño a la persona y a la familia".

El PSOE, ha dicho, "lo que quiere es criticar al alcalde y quitar al alcalde de Algeciras para no seguir creando una gran Algeciras", agradeciendo además el "apoyo, cariño y ánimo" recibido por la ciudadanía. "Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, esto no es fácil, esto es muy duro, pero contra alguien que no tiene corazón como es el Partido Socialista, poco se puede hacer", ha finalizado.