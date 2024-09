El alcalde de Barbate (Cádiz) rechaza los recortes en las cuotas de boquerón planteadas por la Comisión Europea

BARBATE (CÁDIZ), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha mostrado su "total apoyo" al sector pesquero local y ha expresado "su firme rechazo" a los recortes en las cuotas de pesca de boquerón que ha propuesto la Comisión Europea para las aguas atlánticas ibéricas en los años 2024 y 2025 y que afecta al Golfo de Cádiz.

"Estos nuevos recortes van a suponer otro mazazo más para la economía de los pueblos que siempre han vivido tradicionalmente de la pesca", ha aseverado Molina en declaraciones a la prensa.

El regidor ha advertido que, de aprobarse los recortes, "la flota pesquera del municipio prácticamente quedaría paralizada, haciendo inviable que los barcos dedicados al cerco puedan salir a faenar". En ese sentido, ha recordado que la reconversión pesquera hizo "muchísimo daño en su época", pasando en Barbate de "prácticamente 300 barcos a 30 barcos en la localidad".

En este municipio costero de la provincia de Cádiz, un total de 20 embarcaciones se dedican al cerco para la captura del boquerón, con una media de diez tripulantes por barco, lo que supone que "alrededor de 200 familias dependen directamente de esta pesquería y que podría alcanzar las 600 personas" en total, en palabras del alcalde, que ha advertido que esas familias "se van a ver perjudicadas con esta nueva situación de recortes".

Molina ha destacado también las consecuencias para el tejido económico local, subrayando que "el cierre de la lonja y de la fábrica de hielo, entre otras empresas auxiliares, sería inevitable, ya que su facturación anual depende casi al cien por cien del boquerón". "Esta cadena de efectos multiplicadores pondría en peligro el sustento de muchos negocios locales", ha lamentado.

"Esto es algo que la Comisión Europea no tiene en cuenta, no es sensible al daño que se puede hacer a las economías de los municipios, no se da cuenta de lo que ocurre", ha señalado el alcalde, quien ha recordado que "ya no se captura como se capturaba hace 20 o hace 30 años" y que "los problemas posiblemente vengan de otros lugares y se suele perjudicar indistintamente" al utilizar "políticas tan drásticas que hacen un daño terrible a municipios como Barbate".

Como ha solicitado, el Gobierno de España "se tiene que poner muy firme en esta circunstancia y tiene que luchar por los pescadores, por nuestra pesca tradicional", al entender que el boquerón "da vida" a un pueblo como Barbate y a muchos otros pueblos costeros del Golfo de Cádiz. "Ya es hora de que las medidas que se tomen sean para ayudar y no para perjudicar más al sector pesquero que desgraciadamente es lo que normalmente vienen realizando", ha aseverado.

En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Barbate ha convocado una Junta Local de Pesca Extraordinaria para este sábado, a las 11,00 horas, seguida de una concentración en apoyo al sector pesquero a las 11,30 horas, en la que se espera "una alta participación" de la ciudadanía y de representantes del sector.

Finalmente, Molina ha reiterado su "apoyo incondicional" a todas las organizaciones representativas del sector, a la Cofradía de Pescadores y a todas las personas que dependen de la pesca en Barbate. "Vamos a luchar para que no se materialicen estos recortes que tanto daño harían a nuestro municipio y a su gente", ha concluido.