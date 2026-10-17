El alcalde de Cádiz anuncia que participará en el segundo Encuentro de Ciudades Iberoamericanas

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado este sábado 17 que el alcalde, Bruno García, participará en el segundo Encuentro de Ciudades Iberoamericanas que tendrá lugar en Madrid el próximo 19 de octubre. La cita, organizada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), será una de las antesalas a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado (4 y 5 de noviembre, Madrid) que este año vuelve a celebrarse en España, después de que recalara en Cádiz en el año 2012.

Según ha precisado el Consistorio gaditano en una nota, el primer edil participará en uno de los paneles del encuentro, el dedicado al Desarrollo económico local, empleo y alianzas, junto al alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya; el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, Narciso Casado, y el jefe para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Juan Vázquez Zamora. El debate estará moderado por la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova.

García hablará en su intervención del sector naval en Cádiz y de las iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento gaditano para mejorar la formación de desempleados y personas que buscan su primera oportunidad laboral, incidiendo además en la importancia de la economía azul como motor de la economía local.

En una región en la que más del 80 por ciento de la población vive en zonas urbanas, este encuentro busca "reivindicar el papel de las grandes ciudades en el desarrollo de Iberoamérica y reforzar la voz de los gobiernos locales ante desafíos que, aunque tienen alcance global, requieren respuestas desde el ámbito local".

La primera edición del Encuentro, celebrada en Madrid en 2024, reunió a representantes de más de 20 ciudades iberoamericanas y culminó con la firma de la Declaración de Madrid, "la voz de los alcaldes y alcaldesas en la Cumbre Iberoamericana". El documento recogió las principales prioridades de las ciudades en ámbitos como la sostenibilidad, la inclusión social, la innovación y digitalización, el talento y la seguridad, y fue presentado ante la vigesimonovena Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Ecuador. Este primer encuentro "consolidó así un nuevo espacio de diálogo y cooperación entre las ciudades iberoamericanas y reforzó su voz en la agenda regional e internacional".

De este modo, el 19 de octubre de 2026 tendrá lugar la jornada central del Encuentro, que contará con la participación de una treintena de alcaldes y alcaldesas de ciudades iberoamericanas, entre los que se encuentran, además del primer edil gaditano, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri --ambos Copresidentes UCCI--, así como el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand y la secretaria general de la UCCI y concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo. A ellos se sumarán representantes de organismos internacionales, delegaciones diplomáticas, sector privado y otros actores vinculados al desarrollo urbano.

Esta pluralidad de perfiles responde al carácter multi-actor y multinivel del encuentro, concebido como un espacio para "conectar la experiencia de los gobiernos locales con otros ámbitos de decisión y cooperación y abordar de forma compartida los retos que condicionan el presente y el futuro de las ciudades".

Para Martínez-Almeida, "las ciudades iberoamericanas compartimos muchos de los grandes desafíos que afectan directamente a la vida de nuestros ciudadanos. Este Encuentro nos permite poner en común soluciones, aprender unos de otros y, sobre todo, hacer que la voz de las ciudades tenga cada vez más peso en la construcción del futuro de Iberoamérica".

En esta misma línea, Macri ha puesto el acento en la cooperación entre gobiernos locales. "Las ciudades tenemos un rol central en la construcción de la Iberoamérica del futuro. A través de la cooperación y la gobernanza multinivel en áreas como innovación, seguridad y resiliencia, aportamos cercanía y gestión para transformar la experiencia local en soluciones concretas y fortalecer el lugar de las ciudades en la agenda regional", ha apostillado.

Durante la jornada se desarrollarán distintos diálogos de alto nivel en torno a cinco grandes ámbitos como desarrollo urbano y planificación estratégica; innovación e inteligencia artificial al servicio de la ciudad; cultura, patrimonio e industrias creativas para el desarrollo urbano; desarrollo económico local; y seguridad y cohesión social. Los paneles permitirán poner en común experiencias y perspectivas sobre algunos de los principales retos que comparten actualmente las ciudades iberoamericanas.

Uno de los principales resultados del Encuentro será la Declaración Iberoamericana suscrita por los alcaldes participantes. El documento recogerá las principales conclusiones y prioridades compartidas durante la jornada y buscará articular una posición común de las ciudades iberoamericanas, "reforzando su voz en la agenda iberoamericana y en otros espacios de interlocución institucional".

Con la celebración del segundo Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, la UCCI busca "consolidar un espacio de diálogo y cooperación que permita trasladar las prioridades de los gobiernos locales a la agenda iberoamericana y avanzar en respuestas compartidas ante los grandes desafíos urbanos". El evento, incluido en el calendario oficial de la Conferencia Iberoamericana, "servirá para reflexionar sobre los grandes retos globales desde la perspectiva local y poner en valor el papel de las ciudades como agentes de cambio con capacidad de incidencia en la gobernanza mundial".

La UCCI es la Secretaría Técnica de este encuentro que se desarrolla cada dos años en el marco de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, "constituyendo el principal espacio de diálogo donde los gobiernos locales hacen oír su voz y refuerzan su protagonismo en la agenda iberoamericana".

El segundo Encuentro de Ciudades Iberoamericanas se celebrará en Madrid el día 19 de octubre de 2026. La apertura del Encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, a partir de las 9,00 horas --acreditación a partir de las 8,15 horas--. Durante esta jornada también se desarrollarán los distintos paneles, en los que participarán, además de "numerosos alcaldes de ciudades iberoamericanas, distintos expertos del sector privado y académico".

En contexto, el Encuentro de Ciudades Iberoamericanas cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el patrocinio del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe-CAF, COX, Iberia y Mapfre. Más información en 'https://ciudadesiberoamericanas.org/encuentro-ciudades-ibero...'.

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es una organización internacional de carácter local cuyo fin primordial es "lograr la definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y sus 29 ciudades miembro". La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989.