El alcalde de Cádiz hace un llamamiento a la "responsabilidad" ante la "crudeza" de la tercera ola

CÁDIZ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la ciudadanía ante la "crudeza" de la tercera ola del coronavirus, que ha elevado la tasa de contagios en la ciudad a más de 670 casos por 100.000 habitantes y la declaración del grado 4 con sus respectivas medidas de restricción.

"Estos datos nos alertan de que estamos atravesando una tercera ola, que es mucho más violenta y se propaga con más velocidad que las anteriores", ha advertido en una nota.

José María González ha recordado que "si algo se ha demostrado en esta ciudad es que sabe poner el interés común y la responsabilidad colectiva por encima de cualquier cosa". "Somos capaces de mirar por lo demás, de cuidarnos y de cuidar. Y ahora, en estas circunstancias, es el momento de volver a demostrarlo", ha añadido.

González ha señalado que "tras casi un año de pandemia, puede resultar agotador y la ciudadanía puede estar más afectada anímicamente". En este sentido, ha afirmado que "es verdad que no sólo se trata de una crisis sanitaria, sino también social y sanitaria y que muchas familias están cargando con situaciones especialmente difíciles", por ello "la responsabilidad de combatir esta pandemia no puede cargarse solo sobre los hombros de la ciudadanía". "Las instituciones, sin distinción, también debemos estar a la altura", ha añadido.

El alcalde ha afirmado que "hay que potenciar las ayudas, poner todas las herramientas disponibles y garantizar todos los derechos y las necesidades fundamentales, que la población no tenga que afrontar además, en plena pandemia y ola de frío, una subida del 27 por ciento en la factura de la luz".

José María González ha hecho referencia al cierre perimentral, afirmando que "en este cierre perimetral necesario, no deben existir privilegios ni clases sociales, no pueden existir ciudadanos de primera y de segunda hasta durante una pandemia para el cumplimiento de las normas, no podemos blindar los privilegios de quienes más tienen y que exista libre circulación para quienes vayan de caza o a esquiar".

"El cierre perimetral es una necesidad prácticamente en estas circunstancias, y por eso desde el Ayuntamiento, vamos a poner todas las herramientas necesarias para poner a la salud y a la seguridad en el centro de nuestra ciudad", ha manifestado.