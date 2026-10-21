Álvarez de Toledo ve "poco afortunado" que Sánchez ponga a Albares en Cádiz, "el candidato de Marruecos"

Cayetana Álvarez de Toledo junto a María José García-Pelayo en un acto-coloquio en Jerez. - PP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha visitado este miércoles la provincia de Cádiz y, antes de un acto-coloquio en Jerez, ha hecho referencia al candidato del PSOE por la provincia gaditana para las próximas elecciones, José Manuel Albares, del que ha dicho que es "el candidato de Marruecos", por lo que ha asegurado que ha estado "poco afortunado el presidente del Gobierno al mandarlo a Cádiz como número uno".

En declaraciones a los periodistas, tras elogiar a la provincia de Cádiz por la libertad y el "gran momento estelar de la historia española" con la Constitución de 1812 frente al absolutismo, Álvarez de Toledo ha añadido que Albares "también es el candidato de Delcy Rodríguez y de José Luis Rodríguez Zapatero, personajes cuyo compromiso con la democracia es evidentemente nulo y además con implicaciones de corrupción".

"También ha estado y está implicado en estos momentos en una cuestión muy grave, que está negándose a aceptar y acatar las órdenes del Tribunal Supremo para dar todos los datos de nacionalizaciones fraudulentas en los consulados en el marco de la ley de nietos", ha manifestado la dirigente del PP antes de insistir en que es "un pésimo candidato para Cádiz".

No obstante, ha señalado que, por contra, el PP llega con "un mensaje de esperanza para todos los habitantes de la provincia de Cádiz, con un proyecto de reconstrucción nacional profundo, de reafirmación del Estado y por tanto protección de las fronteras, del Estado, de reafirmación de la nación pero también de paz civil, de reconciliación entre españoles y acabar con la división que tanto daño ha hecho en estos últimos años en España".

En este sentido, ha manifestado que en la provincia "hay un modelo de convivencia extraordinario que debería ser modelo para toda España, personas de procedencias distintas que conviven pacíficamente, ideologías distintas que conviven en paz, porque respetan las reglas del juego y tienen buena fe, la buena fe que hay que recuperar a nivel nacional".