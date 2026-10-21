Última hora de la actualidad política en España, en directo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, según han informado este lunes desde el propio partido.

Durante una llamada telefónica, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha comunicado al mandatario argentino que no acudirá a la reunión porque continuará ese mismo miércoles con la agenda de precampaña prevista, con actos en A Coruña por la mañana y en Avilés por la tarde.

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