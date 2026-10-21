Última hora de la actualidad política en España, en directo

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 8:58
Seguir en

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, según han informado este lunes desde el propio partido.

Durante una llamada telefónica, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha comunicado al mandatario argentino que no acudirá a la reunión porque continuará ese mismo miércoles con la agenda de precampaña prevista, con actos en A Coruña por la mañana y en Avilés por la tarde.

Sigue en directo la actualidad política en España:

Sánchez y PSOE dan la "bienvenida" a la visita de Milei con una lona en Ferraz reivindicando su orgullo por ser "zurdos"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dado la "bienvenida" al presidente argentino, Javier Milei, en su visita este miércoles a Madrid, reivindicando su orgullo por ser "zurdo".

Milei se reunirá este miércoles con Ignacio Garriga y Jorge Martín Frías en la Fundación Disenso

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, según han informado este lunes desde el propio partido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado