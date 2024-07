Amaral pisa por primera vez este jueves el escenario del Tío Pepe Festival

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda española Amaral pisará por primera vez este jueves 1 de agosto el escenario del Tío Pepe Festival, que desde el pasado 12 de julio celebra su décima edición en las instalaciones de Bodegas González Byass en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Con casi todas las entradas vendidas, los zaragozanos Eva Amaral y Juan Aguirre ofrecerán al público un repertorio en el que tocarán algunas de las canciones que han elevado a este grupo a estar entre los más importantes del pop en español, como 'Revolución', 'El universo sobre mí' o 'Marta, Sebas, Guille y los demás', entre muchos otros éxitos que sonarán en esta noche jerezana.

Con este concierto, el Tío Pepe Festival inicia el mes de agosto y encara la segunda mitad de propuestas musicales para este verano dentro del ciclo 'Veranea en la bodega' que propone González Byass y que incluye cenas elaboradas por chefs con Estrella Michelin, noches de flamenco y espectáculos de humor.

Amaral llegará a Jerez para tomar el relevo sobre el escenario del Tío Pepe Festival a artistas nacionales e internaciones que ya han pasado por aquí como Take That, Ana Mena, Luis Fonsi, Raphael o God Save the Queen.

Los siguientes conciertos previstos en el Tío Pepe Festival, que este año ha estrenado zona de pista como una de sus grandes novedades, serán India Martínez (2 de agosto), Arrival from Sweden-The music from Abba (3 de agosto), José Mercé (4 de agosto), Sidecars (8 de agosto), Santiago Auserón (10 de agosto), Nil Moliner (12 de agosto) y Los Secretos, que pondrán el broche el próximo 16 de agosto.