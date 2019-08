Las AMPA critican "desmantelamiento" de la escuela pública en Cádiz capital tras la "eliminación de cinco líneas"

Publicado 02/08/2019 13:45:32 CET

CÁDIZ, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres (AMPA), la confederación que agrupa al AMPA (Codapa) y la federación de AMPA (Fedapa) han criticado "el desmantelamiento de la Escuela Pública en Cádiz tras la eliminación de cinco nuevas líneas en los centros escolares, que se suman a las 49 que se suprimirán en toda la provincia".

En una nota, el conjunto de asociaciones ha denunciado que "en Cádiz capital matricular al alumnado en un centro público se ha transformado en misión imposible para muchas familias", por lo que, tanto Codapa como Fedapa Cádiz, "han aplaudido y apoyado las acciones emprendidas por la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) Gades, la coordinadora por la Escuela Pública de Cádiz y la Junta de personal docente, que han hecho un frente común para defender la escolarización de la capital".

Fedapa Cádiz ha destacado que "ambos colectivos trabajan sin descanso mostrando en sus redes sociales y espacios valores de equidad, igualdad e inclusión y no cejan en su empeño de evitar que los centros públicos se conviertan en subsidiarios de la concertada" y ha lamentado que "en la ciudad las familias no tengan la libertad de elegir un centro público debido a la falta de plazas, ya que paulatinamente se han ido suprimiendo líneas escudados en una bajada de natalidad que incomprensiblemente solo parece incidir en los centros públicos, gracias al blindaje de los conciertos, que no ceden ni pierden unidades".

Por su parte, el colectivo de AMPA ha recordado que "en la capital los porcentajes de alumnado matriculado en concertada y pública son significativos, 70% frente a un 30%".

Ante la "crítica" situación que vive la Escuela Pública en la capital, Fedapa Cádiz ha exigido al delegado territorial de Educación de la Junta, Miguel Andreu, que convoque la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización, donde "de forma reglada se han de resolver las reclamaciones de toda la provincia en materia de escolarización".

Fedapa Cádiz ha subrayado que desconocen "oficialmente todos los datos o el número total de reclamaciones, a pesar de que se han solicitado en dos consejos escolares y mediante registro oficial".

Por último, Codapa Cádiz ha remarcado que "desde las federaciones integradas en la Codapa, que representa a más de 2.700 AMPA andaluzas, seguimos trabajando por la defensa de la escuela gratuita, inclusiva, coeducativa, innovadora, que garantice los valores de solidaridad e igualdad y la eliminación de desigualdades sociales, para lo que retomaremos con más fuerza aún nuestras reivindicaciones de aumento de inversión para la escuela pública".