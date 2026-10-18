APMT Technical Services amplía sus oficinas en el edificio Nexus de la Zona Franca en Algeciras (Cádiz)

Edificio Nexus de la Zona Franca de Cádiz en Algeciras. - ZONA FRANCA CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La empresa APMT Technical Services, unidad global de soporte técnico e ingeniería de APM Terminals, ampliará sus instalaciones en el edificio Nexus de la Zona Franca de Cádiz en Algeciras con la incorporación de 155,28 metros cuadrados adicionales a los 236,44 que ocupa actualmente. De esta forma, la compañía pasará a disponer de una superficie total de 391,72 metros cuadrados de oficinas en este inmueble, lo que representa un incremento del 65,7%.

Según ha indicado la entidad en una nota, la ampliación responde "al crecimiento y consolidación de los equipos de APMT Technical Services y a la necesidad de adaptar sus espacios de trabajo a la evolución de su actividad internacional, que desarrolla desde Algeciras para las terminales y proyectos de la compañía en diferentes países".

Esta unidad cuenta con cerca de 100 profesionales en Algeciras que prestan soporte especializado a la red internacional de terminales de APM Terminals. Sus equipos trabajan en ámbitos como la ingeniería, la digitalización y la mejora de activos, contribuyendo al desarrollo y rendimiento de las operaciones portuarias del grupo a escala global.

La incorporación de las nuevas dependencias permitirá disponer de entornos de trabajo "mejor adaptados a las necesidades actuales de estos profesionales y favorecer una colaboración más ágil y efectiva entre los equipos". Asimismo, la ampliación permitirá acompañar el crecimiento futuro de Technical Services y reforzar el papel de Algeciras "como enclave para el desarrollo de conocimiento, innovación y capacidades técnicas al servicio de la red internacional de la compañía".

APMT Technical Services desarrolla una actividad diferenciada de la que realiza APM Terminals Algeciras, la terminal portuaria que opera en el Puerto de Algeciras. Mientras que esta última concentra su actividad en las operaciones portuarias y logísticas, Technical Services presta servicios especializados de ingeniería y soporte técnico a toda la red global de terminales de la compañía.

De esta forma, los equipos de APMT Technical Services ubicados en Algeciras desarrollan funciones de alcance internacional vinculadas a la ingeniería, la digitalización y la mejora de activos de las terminales del grupo.

La ampliación de sus oficinas en el edificio Nexus responde a la evolución de las necesidades de estos equipos y permitirá disponer de nuevos espacios para el desarrollo de su actividad desde Algeciras.

El edificio Nexus forma parte de la oferta de espacios empresariales de la Zona Franca de Cádiz en el Campo de Gibraltar. Está ubicado en la avenida Juan Pérez Arriete de Algeciras, junto a la sede de la Cámara de Comercio, sobre una parcela de 4.000 metros cuadrados.

El inmueble cuenta con una superficie construida de 8.445,59 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y un sótano, y dispone de un aparcamiento con capacidad para 87 vehículos. Su construcción supuso una inversión de 6,5 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

El centro de negocios dispone de oficinas y despachos de diferentes superficies, con módulos que van desde los 23 hasta los 145 metros cuadrados, concebidos para acoger actividades profesionales, empresariales y de servicios. Los espacios se comercializan completamente amueblados y cuentan con servicios como limpieza, recepción, conexión wifi, uso de salas de reuniones y acceso a aparcamiento, de acuerdo con las condiciones de contratación correspondientes.

El Nexus, que se encuentra al cien por cien de ocupación, acoge empresas de distintos sectores, entre ellos el transporte y la seguridad, el transporte marítimo y la consignación de buques, los seguros, el control de calidad y certificación, la publicidad y el marketing y el asesoramiento empresarial. La diversidad de actividades refleja el carácter multisectorial de este centro de negocios, destinado a empresas que requieren espacios de oficina y servicios compartidos.