Arcos (Cádiz) trabaja en recuperar la normalidad en sus calles y casas tras la fuerte tromba de agua del lunes

Barro en una carretera de Arcos tras un fuerte aguacero este pasado lunes a consecuencia de una borrasca. - AYUNTAMIENTO DE ARCOS

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El municipio gaditano de Arcos de la Frontera trata de recuperar la normalidad después de los numerosos daños que sufrió este pasado lunes debido a una fuerte tormenta que dejó granizos en algunas zonas y dejó calles y viviendas anegadas de agua, además de edificios municipales inundados, como el pabellón deportivo.

"No teníamos una previsión de agua notable como para estar en alerta, porque efectivamente las previsiones daban muy poca cantidad de agua y no teníamos información alguna de que esto pudiera ocurrir", ha manifestado este martes el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, durante una visita que ha realizado a las zonas más afectadas por la tromba caída en apenas media hora.

En Arcos de la Frontera, el 112 recibió hasta 28 avisos entre las 15,18 horas y las 16,06 horas por las lluvias intensas, con afecciones a viviendas, calles, carreteras y establecimientos.

Así, este municipio fue ayer uno de los puntos de la provincia más azotados por esta lluvia, que cayó, según palabras del alcalde, "con bastante virulencia durante el tiempo que duró", generando "cuantiosos daños", como derrumbe de algunos muros que han provocado daños materiales en vehículos estacionados, y la caída de una parte del muro del colegio de la Salle.

También hay derrumbes de algunas zonas del cerro, afectando a la parte baja del cementerio y varias calles, que acabaron cubiertas de barro, zonas públicas que se han visto "bastante afectadas por la violencia del agua y de la tormenta".

Según ha informado el alcalde, el pabellón municipal es lo que ha quedado más afectado por la lluvia, con daños en sus cubiertas debido al granizo que cayó, y con el agua que entró dentro del recinto cerrado, dejando unas instalaciones que hay que reparar y que "hoy no están aptas para el uso diario y cotidiano".

Para garantizar la seguridad de quienes hacen uso de estas instalaciones deportivas, se llevarán a cabo "cambios" en las competiciones, que se trasladarán a otras fechas o a otros espacios, algo que tendrá que establecerse con las federaciones afectadas, aunque recalcando el alcalde que "no vamos poner en riesgo a nadie".

Los daños de esta tromba de agua también se han sufrido en viviendas particulares, que acabaron en algunos casos inundadas con varios centímetros de agua, teniendo sus vecinos que achicar agua para recuperar la habitabilidad, y también con el barro desplazado desde el cerro, algo a lo que "no estamos acostumbrados que ocurra y que es algo inusual", como ha indicado Miguel Rodríguez.

Ante esto, ha señalado que los servicios municipales llevan trabajando desde que finalizó el episodio de lluvias para que el pueblo "vuelva a la normalidad lo antes posible", agradeciendo también a las personas que se implicaron en "la ayuda rápida para poder aminorar los daños", y poniendo en valor la labor "coordinada e improvisada" de los vecinos, que "se estuvieron ayudando unos a otros en distintos puntos del municipio para poder aliviar los daños que el temporal causó en las distintas viviendas de cada uno".

Aunque ha reconocido que no se esperaba una tromba de estas dimensiones en Arcos, "tenemos que estar preparados y prevenidos porque el tiempo está cambiando", advirtiendo que "la climatología viene de una forma completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados", algo que se pudo comprobar en este pueblo de la Sierra de Cádiz.

"Ayer pudimos comprobar como en un periodo muy corto de tiempo, en cuestión de media hora, cayó una tormenta brutal que hizo muchísimos daños y que causó multitud de incidencias, tanto en zonas públicas como en viviendas particulares", ha aseverado, insistiendo en que se trabaja en labores de limpieza y de recuperación para "volver a la normalidad lo antes posible".

También, ha continuado, se trabaja en en "labores preventivas que nos permitan tener el pueblo más preparado aún para cuando pueda ocurrir una contingencia de estas características", sobre todo en zonas que son proclives a las inundaciones como el Camino de las Nieves, que ayer también se vio afectada.

En ese sentido, el alcalde ha expresado que "cuando se produzca una lluvia importante o tormenta bastante fuerte" como la experimentada este lunes "tendremos que estar más preparados ser más previsores".

Cabe recordar además, que en la sucesión de borrascas de los pasados meses de enero y febrero, Arcos de la Frontera fue uno de los municipios de Cádiz que estuvo en vilo pendiente de la crecida del río Guadalete a su paso por este término municipal, debido a las aperturas de los embalses de la zona por alcanzar su máxima capacidad.

Las lluvias de entonces provocaron algunas incidencias, como daños en el puente de hierro de San Miguel que agravaron el deterioro que presentaba desde hacía un par de años tras un estruendo que dañó su estructura metálica. Finalmente, este pasado verano se inició un derribo controlado del puente, para su reconstrucción.