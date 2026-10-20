Última hora de la DANA Adam, en directo: así evoluciona el temporal en España, alertas, lluvias y daños

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España).
Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España).- Germán Lama - Europa Press
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Actualizado: martes, 20 octubre 2026 9:32
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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La emergencia meteorológica como consecuencia de la dana Adam ha finalizado en la Comunitat Valenciana y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha concluido las alertas vigentes en la provincia de Alicante.

En concreto, esta jornada ya se ha dado por finalizada la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de Alicante; y la alerta amarilla en todo el litoral alicantino.

Desde el CCE han advertido de que aunque ha mejorado la situación meteorológica, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Sigue en directo el temporal de lluvias en España:

El Gobierno aprobará una incapacidad temporal especial para los afectados por la dana Adam

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes una incapacidad temporal especial para personas afectadas por catástrofes como la generada por la dana Adam en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias dejan cerca de 2.000 incidentes en la Comunitat: rescates, acumulaciones de agua y daños

La dana Adam que ha azotado durante varios días la Comunitat Valenciana ha dejado un total de 1.876 incidentes en la autonomía: 1.259 en Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, según ha informado el '112'.

Finaliza la emergencia meteorológica en la Comunitat: el CCE concluye las alertas en Alicante

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Feijóo traslada su pésame por los fallecidos por la dana Adam e insta a tener prudencia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su pésame por los fallecidos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía ante el paso de la dana Adam, que ha causado estragos tanto en esas comunidades con en Baleares.

Bernabé dice que la "anticipación" y los "avisos" han sido diferenciales respecto a la dana de 2024

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la "anticipación" ha sido "diferencial" en la dana que ha afectado a la región y que "faltó" en 2024 cuando las riadas provocaron 230 muertes, así como los "avisos a la población" que se han producido durante este fin de semana.

La dana Adam mantiene en aviso a cinco provincias, con Barcelona y Gerona en naranja por lluvias

La dana Adam mantendrá este martes en aviso a cinco provincias tras las intensas lluvias y tormentas descargadas en el litoral mediterráneo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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