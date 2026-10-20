Última hora de la DANA Adam, en directo: así evoluciona el temporal en España, alertas, lluvias y daños

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España).- Germán Lama - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La emergencia meteorológica como consecuencia de la dana Adam ha finalizado en la Comunitat Valenciana y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha concluido las alertas vigentes en la provincia de Alicante.

En concreto, esta jornada ya se ha dado por finalizada la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de Alicante; y la alerta amarilla en todo el litoral alicantino.

Desde el CCE han advertido de que aunque ha mejorado la situación meteorológica, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

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