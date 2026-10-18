El Ayuntamiento de Cádiz celebra la Semana de las Bibliotecas con una programación para todos los públicos

Biblioteca de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz celebrará del 19 al 22 de octubre de 2026 la Semana de las Bibliotecas con una programación que combina actividades culturales, propuestas infantiles y encuentros en torno a la lectura, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas. Unas actividades que se enmarcan dentro del programa cultural 'Cádiz, una ciudad de libro' que pretende poner en valor el papel de las bibliotecas municipales como lugares de encuentro para el debate, la información y el conocimiento.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la programación comenzará el lunes 19, a las 16.30 horas, en la Biblioteca de Santa María, con un taller impartido por el doctor Leo para la Fundación Tierra de Todos. El miércoles 21, los clubes de lectura de la Biblioteca José Celestino Mutis visitarán el Museo de las Cortes para conocer la exposición 'Nuestra Señora de las Mercedes: Una historia en común', guiados por Juan Miguel Pajuelo, y recorrer la maqueta de Cádiz con Pedro Macías.

El jueves 22 será la jornada central. La Biblioteca Adolfo Suárez abrirá la tarde con 'Los libros también tienen Tosantos', una actividad para niños y niñas de 5 a 12 años que une la lectura con esta tradición gaditana. Es necesaria la inscripción previa en biblioteca.adolfosuarez@cadiz.es.

A las 19,00 horas se celebrará la entrega de la tercera edición de los premios Ratones de Biblioteca, que reconocen la colaboración de entidades, asociaciones, medios de comunicación y centros escolares en el fomento de la lectura y en el programa 'Cádiz, una ciudad de libro'. Los premiados serán Canal Sur Cádiz y Sketchers Cadiz Jueves??.

El premio Ratoncitos de Biblioteca recaerá en esta edición en el CEIP Josefina Pascual, por su estrecha colaboración con la Biblioteca de la Viña.

La jornada finalizará a las 20,00 horas con la Fiesta de la Lectura, en el jardín de la Biblioteca Adolfo Suárez. No es necesaria reserva previa, aunque las plazas se cubrirán por orden de llegada.

Bajo el lema de este año, "Sin profesionales, no hay bibliotecas", la Red de Bibliotecas Municipales reivindica el papel de los bibliotecarios y bibliotecarias como mediadores de lectura y agentes culturales, e invita a la ciudadanía a participar en esta celebración.