El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) licitará el renting de 25 nuevos autobuses urbanos para renovar la flota actual

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del equipo de Gobierno ha informado de las líneas que marcarán el nuevo curso político en un desayuno informativo en el que se ha anunciado la licitación de un renting de 25 autobuses para renovar la flota antes de que termine 2025, entre otros asuntos de interés para la ciudad.

"Partimos de un modelo de ciudad basado en el Plan estratégico de nuestro Gobierno, con el que nos presentamos a las elecciones y que se ha cumplido ya en un 50%, un Plan basado en la educación-formación, la industria de base tecnológica, el sector turístico y la cultura como base para conseguir la transformación social y económica, y sobre todo, un salto de calidad en la prestación de servicios públicos", ha expresado la alcaldesa de Jerez a los medios.

García-Pelayo ha adelantado, entre otras cuestiones, el renting de 25 autobuses, la presentación en breve de la Oficina Técnica de Jerez 2031 en el Tabanco del Duque, la redacción por parte de la Junta de Andalucía del Centro de Formación de San Juan de Dios, la próxima aprobación en Pleno de la Agenda Urbana 2030 y la presentación de la APP municipal, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

"Llevamos todo el verano trabajando sin descanso, por lo que en realidad no iniciamos el curso político sino que lo continuamos. Hemos trabajado intensamente en los centros educativos para su puesta a punto de cara al inicio escolar con más de 1.000 actuaciones y la renovación de mobiliario como papeleras, bancos o los extintores que estaban caducados", ha señalado la alcaldesa.

En un primer balance, ha explicado que Jerez "tiene un Gobierno y tiene una estrategia de ciudad con la que estamos construyendo el futuro" pero que para recorrer ese camino "necesitamos una oposición constructiva, que aporte y con la que vayamos de la mano", lo que como ha aclarado, "no significa que no deba ser crítica pero no solamente eso".

En este sentido, García-Pelayo ha reiterado que tiene "plena colaboración" de la Diputación de Cádiz y de la Junta de Andalucía para su proyecto de ciudad, pero que "sigue echando en falta al Gobierno de Pedro Sánchez", al que se ha referido para asegurar que "discrimina a nuestra ciudad y a la provincia" de Cádiz.

Ante esto, ha vuelto a reclamar mejoras en las infraestructuras como el aeropuerto o la autopista AP-4, además de "un tratamiento singular" por la situación de su Ayuntamiento.

"Pedro Sánchez perdona y ofrece un concierto privilegiado a Cataluña mientras a Ayuntamientos como el de Jerez no nos deja hacer un presupuesto anual por culpa de una intervención del Ministerio de Hacienda que sólo exige recortes y subidas de impuestos. Pedimos de nuevo un tratamiento singular para una situación absolutamente singular de prestar servicios públicos en el sexto municipio de España en extensión y la quinta ciudad andaluza en población", ha comentado a este respecto.

MODELO DE CIUDAD

En cuanto al futuro, la alcaldesa ha explicado que tiene una estrategia de ciudad "muy definida", con pilares como la educación, la industria de base tecnológica, el turismo o la cultura. En ese sentido, ha anunciado que "en breve" va a aprobar el plan de acción local incluido dentro de la Agenda Urbana 2030 que traza "una detallada hoja de ruta" para la que espera aportaciones del resto de los grupos municipales.

En materia de Educación, ha adelantado que la Junta de Andalucía está a punto de redactar el proyecto del Centro de Formación de San Juan de Dios para convertirlo en un centro relacionado con el sector aeronáutico. Abrir este Centro que "cerró el PSOE cuando gobernaba en la Junta" es, ha afirmado, "uno de nuestros principales retos".

Además del proyecto, ha confirmado que la Junta destinará "entre cuatro y cinco millones de euros" en los próximos presupuestos para este centro.

Al hilo de este asunto, la alcaldesa ha recordado que ya está en marcha el Hub Aeronáutico Net Zero, que ha levantado "una gran expectación" y por el que 12 empresas ya se han interesado, presentando 14 proyectos por valor de más de 200 millones de euros.

En materia de turismo, ha señalado "el buen momento que vive la industria turística" en la ciudad, con una afluencia de turistas que "ha batido récords este verano" en Jerez, superando incluso en ocupación hotelera a algunas ciudades de costa.

"Seguimos trabajando por un turismo desestacionalizado, de calidad, de excelencia y sostenible", ha aseverado la alcaldesa, quien ha recordado los proyectos de hoteles que están en marcha, el 40 aniversario del circuito de Jerez-Ángel Nieto el año que viene o la candidatura de Jerez a Ciudad Española del Vino para 2026..

En materia de industria tecnológica, ha asegurado que han presentado 'Jerez Connected', que ya está en marcha, y dentro de pocos días presentarán una APP municipal. A esto se suma, el Clúster Tecnológico Nexur Jerez con 14 empresas involucradas en un proyecto en el que participan la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz.

En materia de cultura, María José García-Pelayo ha expresado que la candidatura de Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura "es una realidad" y se presenta como "motor de transformación social y generador de riqueza". "En poco más de un mes hemos logrado 2.000 adhesiones a la candidatura y apoyos como el Ayuntamiento de Avignon, que fue la primera Capital Europea de la Cultura. Este es un sueño compartido en el que queremos involucrar a toda la provincia", ha manifestado.

A todo ello, la alcaldesa ha comentado que "muy pronto" se presentará la Oficina Técnica Jerez 2031 en el rehabilitado Tabanco del Duque, con un presupuesto de medio millón de euros financiados por la Diputación de Cádiz.

Por lo que respecta a los servicios públicos, la alcaldesa ha ofrecido "la importante noticia" de que "se están dando ya los pasos" para sacar a licitación la contratación de un renting de 25 autobuses, con lo que "prácticamente y contando con los autobuses que están en buenas condiciones" se podrá renovar la flota actual.

"Descartaremos los autobuses turcos que trajo el PSOE porque sólo dan problemas", ha indicado la alcaldesa, resaltando que esta renovación "también traerá una homogenización del color de los autobuses y una renovación de las marquesinas". "Somos conscientes de que los jerezanos quieren y necesitan autobuses que estén a la altura de esta ciudad. Este tema ha sido una obsesión desde que comenzamos la legislatura y lo vamos a solucionar", ha prometido.

La plantación de 2.000 árboles, el inicio de la redacción del sendero del Guadalete a su paso por Jerez, el 500 aniversario del puente de la Cartuja, la modernización de las Calandrias o continuar con la mejora del servicio de la limpieza han sido otras de las iniciativas expuestas en la comparecencia.

En definitiva, la alcaldesa ha señalado que están construyendo "el futuro con humildad, dejándonos la piel, tratando de escuchar a todos y pidiendo perdón cuando nos equivocamos", para añadir que "tenemos claro que con la estabilidad política actual y la confianza ciudadana las cotas de prosperidad de Jerez serán muy elevadas".