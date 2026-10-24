Buxadé apunta que el Pacto Verde Europeo del PP y del PSOE "ha acabado con la industria española"

Archivo - El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. - Jonas Roosend - Europa Press - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha mostrado su oposición a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ha valorado que Vox ha sido el partido que ha conseguido que diversos Tribunales Superiores de Justicia "hayan anulado las ZBE, que de forma ilegal, abusiva y desproporcionada han impuesto PSOE y PP".

Según ha precisado la formación en una nota, el eurodiputado ha criticado el Pacto Verde Europeo del Partido Socialista y Partido Popular en Bruselas que "han acabado con la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería".

Buxadé ha manifestado que los informes relacionados con las ZBE "no hablan de la realidad ambiental de la ciudad" y que "perjudica a los débiles al impedir el acceso al comercio local y no garantizar la viabilidad de los vecinos de Chiclana por el centro de la ciudad".

"El Partido Socialista se va a lanzar a imponer sanciones a los vecinos de Chiclana que no pueden comprarse un coche eléctrico o híbrido traídos de China", ha reprochado Buxadé. Con respecto al 29 de noviembre, Buxadé ha valorado que Cádiz "debe ser defendida" y que "no sirve buscar una salida en algún chiringuito que es lo que hacen los socialistas cuando dejan el Gobierno".