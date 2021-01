Cádiz registra 25 muertes, el mayor número de la pandemia, y supera el medio millar de hospitalizados

CÁDIZ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado este martes 25 nuevos fallecimientos, lo que supone el mayor número de fallecidos notificados en una jornada desde el principio de la pandemia y eleva la cifra total a 685. Además, el número de hospitalizaciones supera el medio millar, con 528 personas hospitalizadas, de las que 58 se encuentran en la UCI.

En este sentido, cabe recordar que los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la provincia de Cádiz han comenzado a adaptar la actividad de sus quirófanos al incremento de la presión asistencial derivada de la pandemia por Covid-19.

Así, están potenciando ya aquellas intervenciones que no supongan una hospitalización mayor de 72 horas, así como Cirugía Mayor Ambulatoria que no genera hospitalización, pero permiten que los quirófanos sigan funcionando. Igualmente, se mantienen las intervenciones no demorables porque suponen un perjuicio grave para la salud del paciente, así como la cirugía oncológica y toda la urgente.

Por su parte, la tasa de incidencia de número de casos por 100.000 habitantes se ha vuelto a incrementar este martes en la provincia, hasta alcanzar los 729,7 casos. En cuanto a municipios, actualmente casi la mitad de los municipios de la provincia se encuentran en tasas de más de 500 casos, lo que provoca su cierre perimetral.

En este sentido, cabe recordar que desde la madrugada de este miércoles serán un total de seis los municipios que se encuentren en nivel 4 grado 2 --Castellar, Los Barrios, La Línea, San Roque, San José del Valle y Trebujena-- y 18 los que se encuentren en nivel cuatro con cierre perimetral.