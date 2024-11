El cartel del Carnaval de Cádiz 2025, pintado a mano, rinde homenaje a la fiesta en la calle

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cartel anunciador del Carnaval de Cádiz 2025, una pintura del artista gaditano Fernando Devesa, es un homenaje a esta fiesta gaditana en la calle, tal y como ha explicado su autor en la presentación del mismo que se ha desarrollado este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

Devesa ha dado a conocer el cartel, que lleva por título 'Tan carnavaleramente puro' en un guiño del artista al autor gaditano Juan Carlos Aragón, fallecido hace unos años, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Este acto ha estado presidido por el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, quien ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, así como representantes de los diferentes consejos de participación, tanto del Concurso de Agrupaciones, como del carnaval de la calle, familiares y amigos del artista.

El alcalde ha agradecido al autor "su valentía" por haber aceptado "este reto" de elaborar el cartel del Carnaval de Cádiz, subrayando "el respeto que demuestra al representar la fiesta". En su opinión, este cartel es "un regalo para la ciudad".

En el cartel, pintado a mano en un lienzo por Devesa, se representa el carnaval de la calle con una escena enmarcada junto al simbólico edificio de Correos de la Plaza de las Flores, y en primer plano, una chirigota ilegal cantando ante el público.

"He elegido este edificio porque he visto muchos carteles anteriores y nunca había aparecido, y para mí es un lugar que vinculo a mis experiencias en el carnaval. Allí vi las primeras chirigotas del 'Selu' y las primeras comparsas de Juan Carlos Aragón", ha argumentado el pintor, que ha asegurado ser "un pintor realista", por lo que la obra "no se tiene que explicar, se explica por sí sola".

Durante el acto, se ha proyectado un vídeo donde se puede ver todo el proceso creativo que ha seguido Fernando Devesa hasta la confección de la obra final.

De esta manera, se han despejado dudas sobre el origen de la imagen, después de que el concurso para la elección del cartel realizado por el Ayuntamiento quedase desierto debido al presunto uso de inteligencia artificial en las propuestas finalistas.