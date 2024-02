ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La movilización convocada este jueves por las asociaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias hasta el Puerto de Algeciras (Cádiz), ha comenzado con más 1.500 personas, según fuentes de la Policía Local, desde el punto de encuentro acordado, en el Polígono Industrial La Menacha, para dirigirse a pie hasta la entrada norte del puerto algecireño tras una pancarta bajo el lema 'Por un Campo Vivo'.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López, ha afirmado que "esto es la continuación, evidentemente, de este proceso de movilizaciones que se abrieron a nivel europeo". "La cuestión básica y fundamental es que el sector agrario europeo está en crisis, las políticas agrarias nos están expulsando, nos están condicionando, no nos dejan trabajar y, en definitiva, se nos está cargando este modelo profesional y social que es el mayoritario en la Unión Europea"

"Hay que poner ya pie en pared porque lo que tenemos en juego es la alimentación de Europa y esto no es ninguna broma", ha añadido López, que ha afirmado que "si se empieza a depender exclusivamente de las importaciones puede haber una crisis alimentaria en Europa".

Asimismo, ha criticado que "se están utilizando productos que están prohibidos en la Unión Europea y hay muchas producciones de estas que vienen con residuos". "Esto está pasando a la cadena alimentaria y se está consumiendo", ha manifestado el secretario de COAG, que ha aadido que "lo último que nos acaba de llegar es un virus con fresas, precisamente de Marruecos".

"Nos han dicho que esto iba para el norte de Europa y resulta que este virus hemos localizado nosotros a personas que les ha afectado en Sevilla, que hemos detectado que habían cenado fresas con zumo de naranja", ha indicado López, que ha subrayado que "esto es muy serio, estamos hablando de la salud pública, del interés general".

En este sentido, ha criticado que "Europa lo que está haciendo es cargando burocráticamente para que no podamos dar respuesta, más tiempo mirando los papeles que realmente donde tenemos que estar, que es trabajando en el campo".

"Estamos vigilados hasta por satélite, conocen nuestras cosechas, lo que tenemos sembrado, lo que se ha perdido, el margen que hay, lo pueden medir, existen instrumentos para controlarnos al 100%, no estamos manejando explosivos. Lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer alimento en un proceso de calidad y de seguridad alimentaria y sostenible medioambientalmente hablando", ha afirmado.

"No tenemos nada contra Marruecos, que vaya esto por delante. En Marruecos los que están produciendo no son de allí, son empresas de aquí, más de mil empresas españolas hay allí, que tiene además almacenes aquí subvencionados por los fondos de desarrollo rural y que se traen los productos y los manipulan aquí y los venden como nuestros". "Vamos a ir a por ellos, no vamos a parar", ha concluido.