Comité de huelga de Acerinox señala su compromiso a seguir negociando y va a la reunión pese a no ir la empresa

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de los trabajadores de la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) han acudido en la mañana de este viernes a la reunión programada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dependiente de la Consejería de Empleo, para manifestar su "compromiso a seguir negociando" el convenio colectivo, aunque la empresa anunciara este jueves que no iría porque, "tras los graves acontecimientos vividos esta semana", no se daban las circunstancias adecuadas para celebrar la reunión prevista.

"Solo hemos asistido los mediadores y el comité de huelga, se ha levantado hasta de esta reunión como que la empresa no ha asistido y como venimos diciendo siempre, nosotros estamos comprometidos en seguir negociando, así hemos cumplido con el acuerdo que habíamos firmado de venir el día 5 y el día 10 también asistiremos", ha señalado en declaraciones a los periodistas el comité de huelga.

En este sentido, ha calificado la no asistencia de la empresa como "un acto de mala, aunque sabrán sus motivos" y han indicado que, tal y como anunció la empresa este jueves, los mediadores les han comunicado que la empresa va a asistir el día 10 con una propuesta para que la lleven a la plantilla en asamblea y se vote.

"Esa propuesta no se llevará a asamblea, llevaremos la propuesta que el comité de huelga crea conveniente, no la que nos imponga la empresa", ha asegurado en este sentido el comité, que ha añadido que "no va a llegar una propuesta que no valga a todos los trabajadores, que sea medianamente buena, que quede claro". "No vamos a permitir que nos impongan una propuesta para llevarla a asamblea", ha incidido.

Cabe recordar que la empresa anunció este jueves que no asistiría e la reunión argumentando que el "incendio intencionado" en las instalaciones de Acerinox Europa, unido al "impedimento por parte de los huelguistas del acceso de los servicios mínimos" a la fábrica este martes, "son actos de extrema gravedad que exceden de las medidas de presión que pueden ser tolerables en un escenario de huelga y que están dirigidas claramente a violentar el proceso negociador".

Por ello, consideró que "en estas circunstancias resulta imposible celebrar una reunión en las condiciones necesarias para alcanzar puntos de entendimiento y para avanzar en la aprobación del IV Convenio Colectivo", aunque anunció que acudirá a la del próximo 10 de abril "con una propuesta alternativa para que sea llevada por el comité de huelga a la asamblea, a los efectos de que sea votada por la plantilla y que dé lugar a la desconvocatoria de la huelga y se produzca así el fin del conflicto".